Полиция Пхукета провалила антикоррупционную аттестацию. Самым честным признан участок Патонга

Результаты ежегодной оценки полицейские участков и окружных управ озвучил председатель NACC Ваачарапон Прасарнракит, имеющий звание генерала полиции. Он отметил, что у его ведомства вызывает опасения именно полиция, поскольку оценку «удовлетворительно» получили только 14% участков по всей стране, остальные 86% текст провалили.
Ежегодная аттестация на честность и прозрачность проводится по десяти показателям, разбитым на три группы: внутренняя честность и прозрачность (IIT), внешняя честность и прозрачность (EIT) и информационная открытость для общества (IOD). По каждому пункту начисляются баллы, по сумме которых определяется итоговый результат.
Система итоговых оценок:
- Отлично - 95 баллов и выше по всем пунктам (16 участков в стране);
- Хорошо - 85 баллов и выше по всем пунктам (74 участка);
- Удовлетворительно - один пункт ниже 85 баллов, остальные 85 и выше (118 участков);
- Неудовлетворительно, требуется улучшение - 70 баллов и выше (567 участков);
- Неудовлетворительно, требуется улучшение немедленно - менее 70 баллов (709 участков).
Средние результаты полиции по всей стране:
IIT:
- 1. Исполнение обязанностей – 87,67 балла;
- 2. Использование бюджета – 78,56;
- 3. Использование полномочий – 84,5;
- 4. Использование госсобственности – 83,05;
- 5. Решение проблем с мошенничеством – 82,29.
EIT:
- 6. Качество операционной деятельности – 85,11;
- 7. Эффективность коммуникаций – 86,05;
- 8. Улучшение систем работы – 81,41.
OIT:
- 9. Раскрытие информации – 51,3;
- 10. Предотвращение коррупции – 34,85.
Итоговый результат всех 1484 полицейских участков Таиланда – 67,43 балла. Средний балл Пхукета – 65,25 балла. И то, и другое соответствует категории «неудовлетворительно, требуются улучшения срочно». Из 10 полицейских участков Пхукета на оценку «удовлетворительно» наработал только Патонг (88,33 балла), простой «неуд» получил участок Таланга (72,53). У всех остальных отделов результат – «полный неуд», худшим в рейтинге стал Карон (53,7).
Результаты отдельных участков полиции на Пхукете:
- Патонг – 88,33;
- Таланг – 72,53;
- Кату – 69,92;
- Пхукет-Таун – 69,88;
- Чалонг – 64,92;
- Саку – 64,85;
- Тха-Чат-Чай – 61,06;
- Вичит – 60,74;
- Камала – 56,42;
- Чернг-Талей – 55,39;
- Карон – 53,70;
Одновременно с отделениями полиции антикоррупционную аттестацию проходили и окружные управы. Здесь результаты намного лучше – управа округа Мыанг-Пхукет оценена на «хорошо», управы Кату и Таланга – на «отлично».
Оценка окружных управ на Пхукете:
- Мыанг-Пхукет – 92,7;
- Кату – 98,39;
- Таланг – 95,11.
Ни администрация провинции Пхукет, ни руководство провинциальной полиции пока не комментировали результаты аттестации NACC.