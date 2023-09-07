Полиция Пхукета провалила антикоррупционную аттестацию. Самым честным признан участок Патонга

Полицейский участок Патонга стал единственным на Пхукете, прошедшим аттестацию на честность и прозрачность (ITA) с хотя бы удовлетворительным результатом. Результаты ежегодной оценки работы правоохранительных органов опубликовала 5 сентября Национальная антикоррупционная комиссия (NACC). Средний балл всей провинции – твердый и уверенный «неуд», как, впрочем, и всей страны. На «тройку» из пхукетских отделов натянул только Патонг. Худшие результаты – у полиции Карона. В отчете NACC не указывается, какие именно успехи полиции Патонга позволили ей успешно пройти антикоррупционную аттестацию, но как минимум по информационной работе этот отдел активнее остальных.

Новости Пхукета

Из полицейских участков Пхукета удовлетворительно прошел аттестацию NACC только участок в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Результаты ежегодной оценки полицейские участков и окружных управ озвучил председатель NACC Ваачарапон Прасарнракит, имеющий звание генерала полиции. Он отметил, что у его ведомства вызывает опасения именно полиция, поскольку оценку «удовлетворительно» получили только 14% участков по всей стране, остальные 86% текст провалили.

Ежегодная аттестация на честность и прозрачность проводится по десяти показателям, разбитым на три группы: внутренняя честность и прозрачность (IIT), внешняя честность и прозрачность (EIT) и информационная открытость для общества (IOD). По каждому пункту начисляются баллы, по сумме которых определяется итоговый результат.

Система итоговых оценок:

Отлично - 95 баллов и выше по всем пунктам (16 участков в стране);

Хорошо - 85 баллов и выше по всем пунктам (74 участка);

Удовлетворительно - один пункт ниже 85 баллов, остальные 85 и выше (118 участков);

Неудовлетворительно, требуется улучшение - 70 баллов и выше (567 участков);

Неудовлетворительно, требуется улучшение немедленно - менее 70 баллов (709 участков).

Средние результаты полиции по всей стране:

IIT:

1. Исполнение обязанностей – 87,67 балла ;

2. Использование бюджета – 78,56;

3. Использование полномочий – 84,5;

4. Использование госсобственности – 83,05;

5. Решение проблем с мошенничеством – 82,29.

EIT:

6. Качество операционной деятельности – 85,11;

7. Эффективность коммуникаций – 86,05;

8. Улучшение систем работы – 81,41.

OIT:

9. Раскрытие информации – 51,3;

10. Предотвращение коррупции – 34,85.

Итоговый результат всех 1484 полицейских участков Таиланда – 67,43 балла. Средний балл Пхукета – 65,25 балла. И то, и другое соответствует категории «неудовлетворительно, требуются улучшения срочно». Из 10 полицейских участков Пхукета на оценку «удовлетворительно» наработал только Патонг (88,33 балла), простой «неуд» получил участок Таланга (72,53). У всех остальных отделов результат – «полный неуд», худшим в рейтинге стал Карон (53,7).

Результаты отдельных участков полиции на Пхукете:

Патонг – 88,33 ;

Таланг – 72,53;

Кату – 69,92;

Пхукет-Таун – 69,88;

Чалонг – 64,92;

Саку – 64,85;

Тха-Чат-Чай – 61,06;

Вичит – 60,74;

Камала – 56,42;

Чернг-Талей – 55,39;

Карон – 53,70;

Одновременно с отделениями полиции антикоррупционную аттестацию проходили и окружные управы. Здесь результаты намного лучше – управа округа Мыанг-Пхукет оценена на «хорошо», управы Кату и Таланга – на «отлично».

Оценка окружных управ на Пхукете:

Мыанг-Пхукет – 92,7;

Кату – 98,39;

Таланг – 95,11.

Ни администрация провинции Пхукет, ни руководство провинциальной полиции пока не комментировали результаты аттестации NACC.