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Полиция Пхукета провалила антикоррупционную аттестацию. Самым честным признан участок Патонга

Полицейский участок Патонга стал единственным на Пхукете, прошедшим аттестацию на честность и прозрачность (ITA) с хотя бы удовлетворительным результатом. Результаты ежегодной оценки работы правоохранительных органов опубликовала 5 сентября Национальная антикоррупционная комиссия (NACC). Средний балл всей провинции – твердый и уверенный «неуд», как, впрочем, и всей страны. На «тройку» из пхукетских отделов натянул только Патонг. Худшие результаты – у полиции Карона. В отчете NACC не указывается, какие именно успехи полиции Патонга позволили ей успешно пройти антикоррупционную аттестацию, но как минимум по информационной работе этот отдел активнее остальных.

Новости Пхукета

7 Сентября 2023, 01:04 PM
Из полицейских участков Пхукета удовлетворительно прошел аттестацию NACC только участок в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Из полицейских участков Пхукета удовлетворительно прошел аттестацию NACC только участок в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фрагмент доклада NACC о ежегодной аттестации полицейских участков. Фото: NACC

Фрагмент доклада NACC о ежегодной аттестации полицейских участков. Фото: NACC

Фрагмент доклада NACC о ежегодной аттестации полицейских участков. Фото: NACC

Фрагмент доклада NACC о ежегодной аттестации полицейских участков. Фото: NACC

Фрагмент доклада NACC о ежегодной аттестации полицейских участков. Фото: NACC

Фрагмент доклада NACC о ежегодной аттестации полицейских участков. Фото: NACC

Фрагмент доклада NACC о ежегодной аттестации полицейских участков. Фото: NACC

Фрагмент доклада NACC о ежегодной аттестации полицейских участков. Фото: NACC

Результаты ежегодной оценки полицейские участков и окружных управ озвучил председатель NACC Ваачарапон Прасарнракит, имеющий звание генерала полиции. Он отметил, что у его ведомства вызывает опасения именно полиция, поскольку оценку «удовлетворительно» получили только 14% участков по всей стране, остальные 86% текст провалили.

Ежегодная аттестация на честность и прозрачность проводится по десяти показателям, разбитым на три группы: внутренняя честность и прозрачность (IIT), внешняя честность и прозрачность (EIT) и информационная открытость для общества (IOD). По каждому пункту начисляются баллы, по сумме которых определяется итоговый результат.

Система итоговых оценок:

  • Отлично - 95 баллов и выше по всем пунктам (16 участков в стране);
  • Хорошо - 85 баллов и выше по всем пунктам (74 участка);
  • Удовлетворительно - один пункт ниже 85 баллов, остальные 85 и выше (118 участков);
  • Неудовлетворительно, требуется улучшение - 70 баллов и выше (567 участков);
  • Неудовлетворительно, требуется улучшение немедленно - менее 70 баллов (709 участков).

Средние результаты полиции по всей стране:

IIT:

  • 1. Исполнение обязанностей 87,67 балла;
  • 2. Использование бюджета 78,56;
  • 3. Использование полномочий 84,5;
  • 4. Использование госсобственности 83,05;
  • 5. Решение проблем с мошенничеством 82,29.

EIT:

  • 6. Качество операционной деятельности 85,11;
  • 7. Эффективность коммуникаций 86,05;
  • 8. Улучшение систем работы 81,41.

OIT:

  • 9. Раскрытие информации 51,3;
  • 10. Предотвращение коррупции 34,85.

Итоговый результат всех 1484 полицейских участков Таиланда – 67,43 балла. Средний балл Пхукета – 65,25 балла. И то, и другое соответствует категории «неудовлетворительно, требуются улучшения срочно». Из 10 полицейских участков Пхукета на оценку «удовлетворительно» наработал только Патонг (88,33 балла), простой «неуд» получил участок Таланга (72,53). У всех остальных отделов результат – «полный неуд», худшим в рейтинге стал Карон (53,7).

Результаты отдельных участков полиции на Пхукете:

  • Патонг – 88,33;
  • Таланг – 72,53;
  • Кату – 69,92;
  • Пхукет-Таун – 69,88;
  • Чалонг – 64,92;
  • Саку – 64,85;
  • Тха-Чат-Чай – 61,06;
  • Вичит – 60,74;
  • Камала – 56,42;
  • Чернг-Талей – 55,39;
  • Карон – 53,70;

Одновременно с отделениями полиции антикоррупционную аттестацию проходили и окружные управы. Здесь результаты намного лучше – управа округа Мыанг-Пхукет оценена на «хорошо», управы Кату и Таланга – на «отлично».

Оценка окружных управ на Пхукете:

  • Мыанг-Пхукет – 92,7;
  • Кату – 98,39;
  • Таланг – 95,11.

Ни администрация провинции Пхукет, ни руководство провинциальной полиции пока не комментировали результаты аттестации NACC.

 

 

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