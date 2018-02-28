The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Полиция Пхукета пообещала штрафовать прокаты за сдачу техники лицам без прав

Заместитель шефа полиции Пхукета объявил о том, что его сотрудники будут выписать штрафы авто- и мотопрокатам за сдачу техники в аренду лицам без водительских права.

Новости Пхукета

28 Февраля 2018 18:34:27

Последствия дорожной аварии с участием россиянки на Пхукете в 2014 году. Полиция не уточнила, были ли у нее права, но нашла в багажнике скутера полупустую бутылку спиртного. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Последствия дорожной аварии с участием россиянки на Пхукете в 2014 году. Полиция не уточнила, были ли у нее права, но нашла в багажнике скутера полупустую бутылку спиртного. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В беседе с «Новостями Пхукета» заместитель начальника местной полиции Сермпан Сириконг подтвердил, что правоохранительные органы острова намерены начать штрафовать прокаты, сдающие технику в аренду лицам, не имеющим водительских прав требуемых категорий.

Соответствующий вопрос, как пояснил полковник Сириконг, обсуждался на встрече с губернатором Норрапхатом Плодтхонгом 27 февраля. В ходе встречи глава провинции отметил, что необходимо принять меры по контролю за работой прокатов техники (особенно мотопрокатов) на фоне роста числа дорожных аварий.

«Нам нужно быть более строгими, чтобы снизить число аварий. Тогда туристы будут в безопасности на Пхукете», – заявил глава провинции.

Как отметил полковник Сириконг, полиция Пхукета уже сейчас ведет разъяснительную работу среди владельцев и менеджеров авто- и мотопрокатов на Пхукете. Проблему прокатов мототехники он также отметил особо.

«Они должны сдавать технику в аренду только при наличии у клиента водительских прав. Также они должны предоставлять водителю шлем и карту. Вся техника должна быть легальной», – заявил полковник Сириконг.

По словам офицера, нарушителей соответствующего требования ждет штраф в размере 2000 бат за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения требуемой категории. Это в четыре раза больше, чем обычный штраф в 500 бат, выписываемый дорожной полицией непосредственно водителю за езду без прав.

«К ответственности за нарушение требований ПДД может быть привлечено лицо любой национальности. Я уже проинформировал прокаты на Пхукете. Никаких исключений не будет», – пообещал полковник Сириконг.

Напомним, что на Пхукете водить машину или мотоцикл иностранец может либо по тайским правам, либо по своему национальному удостоверению при наличии заранее оформленного Международного водительского удостоверения (International Driving Permit, IDP), представляющего собой «перевод» национальных прав. Это «Новостям Пхукета» ранее подтверждали и в Департаменте наземного транспорта, и в дорожной полиции.

Венскую конвенцию о дорожном движении от 1968 года Таиланд до сих пор не ратифицировал, хотя подписал несколько десятилетий назад.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Насте Рыбке грозит депортация и запрет на посещение Таиланда
Насте Рыбке грозит депортация и запрет на посещение Таиланда
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.