Полиция Пхукета пообещала штрафовать прокаты за сдачу техники лицам без прав

Заместитель шефа полиции Пхукета объявил о том, что его сотрудники будут выписать штрафы авто- и мотопрокатам за сдачу техники в аренду лицам без водительских права.

28 Февраля 2018 18:34:27

Последствия дорожной аварии с участием россиянки на Пхукете в 2014 году. Полиция не уточнила, были ли у нее права, но нашла в багажнике скутера полупустую бутылку спиртного. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В беседе с «Новостями Пхукета» заместитель начальника местной полиции Сермпан Сириконг подтвердил, что правоохранительные органы острова намерены начать штрафовать прокаты, сдающие технику в аренду лицам, не имеющим водительских прав требуемых категорий.

Соответствующий вопрос, как пояснил полковник Сириконг, обсуждался на встрече с губернатором Норрапхатом Плодтхонгом 27 февраля. В ходе встречи глава провинции отметил, что необходимо принять меры по контролю за работой прокатов техники (особенно мотопрокатов) на фоне роста числа дорожных аварий.

«Нам нужно быть более строгими, чтобы снизить число аварий. Тогда туристы будут в безопасности на Пхукете», – заявил глава провинции.

Как отметил полковник Сириконг, полиция Пхукета уже сейчас ведет разъяснительную работу среди владельцев и менеджеров авто- и мотопрокатов на Пхукете. Проблему прокатов мототехники он также отметил особо.

«Они должны сдавать технику в аренду только при наличии у клиента водительских прав. Также они должны предоставлять водителю шлем и карту. Вся техника должна быть легальной», – заявил полковник Сириконг.

По словам офицера, нарушителей соответствующего требования ждет штраф в размере 2000 бат за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения требуемой категории. Это в четыре раза больше, чем обычный штраф в 500 бат, выписываемый дорожной полицией непосредственно водителю за езду без прав.

«К ответственности за нарушение требований ПДД может быть привлечено лицо любой национальности. Я уже проинформировал прокаты на Пхукете. Никаких исключений не будет», – пообещал полковник Сириконг.

Напомним, что на Пхукете водить машину или мотоцикл иностранец может либо по тайским правам, либо по своему национальному удостоверению при наличии заранее оформленного Международного водительского удостоверения (International Driving Permit, IDP), представляющего собой «перевод» национальных прав. Это «Новостям Пхукета» ранее подтверждали и в Департаменте наземного транспорта, и в дорожной полиции.

Венскую конвенцию о дорожном движении от 1968 года Таиланд до сих пор не ратифицировал, хотя подписал несколько десятилетий назад.