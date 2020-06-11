Полиция Пхукета получила помощь от главы полицейского ведомства

Сотрудники полиции Пхукета получили продуктовые наборы и средства персональной антивирусной защиты от главы ведомства Чактхипа Чайджинды. Наборы были сформированы на личные средства генерала Чайджинды и его жены Бусабы, возглавляющую Ассоциацию жен сотрудников полиции.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Июня 2020, 01:43 PM

Полиция Пхукета получила помощь от главы ведомства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Раздача продуктовых наборов и средств личной защиты прошла в штаб-квартире полиции Пхукета в среду, 10 июня. Церемонию возглавил глава правоохранительных органов провинции генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири.

Как пояснил офицер, генерал Чайджинда и его супруга пожертвовали личные средства на закупку необходимых вещей, чтобы отблагодарить сотрудников полиции за службу во время пандемии.

«До этого генерал Чайджинда уже много раз покупал маски, пластиковые щитки для защиты лица и другие средства личной защиты», – добавил шеф полиции Пхукета.

Генерал-майор Тхакурапуньясири поблагодарил командующего и его супругу от лица всех полицейских Пхукета и заверил, что полиция продолжит работу на благо общественной безопасности, включая защиту от коронавируса.

Также полицейские пхукета получили вчера продуктовые наборы и защитные маски от выпускников Тайского колледжа национальной обороны.





