Полиция Пхукета подтвердила запрет на продажу спиртного 6-7 и 13-14 мая

Начальник полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг подтвердил, что запрет на продажу спиртного в дни предварительного и основного голосования на парламентских выборах (6-7 мая и 13-14 мая) распространяется на всех находящихся в стране лиц и не зависит от того, имеют ли право голосовать сами продавцы или покупатели алкоголя. Генерал Сириконг заверил, что полицейские будут следить за соблюдением запрета во все перечисленные дни.

Новости Пхукета

2 Мая 2023, 07:10 PM

Парламентские выборы в Таиланде пройдут 14 мая. Фото: ECT Phuket

Запрет на продажу спиртного в дни выборов, о котором на прошлой неделе сообщило агентство NNT, является в Таиланде стандартной практикой и распространяется не только на общенациональное голосование, но и на местные выборы. В последнем случае «сухой закон» объявляется на территории конкретного избирательного округа с 18:00 дня перед голосованием до 18:00 дня самого голосования.

В этом мае выборы будут общенациональными, так что запрет будет тоже действовать по всей стране с вечера 6 мая по вечер 7 мая (с 18:00 до 18:00) и с вечера 13 мая по вечер 14 мая (с 18:00 до 18:00). Наказание за продажу спиртного в нарушение запрета – до 10 тыс. бат штрафа и/или до шести месяцев тюрьмы.

«Это закон, который все должны соблюдать. И полиция будет обеспечивать соблюдение закона, чтобы запрет действовал, как положено», – заявил генерал Сириконг в беседе с The Phuket News.

«Это как буддистские праздники, когда продажа спиртного запрещена, и все должны уважать это», – добавил он.