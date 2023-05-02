Полиция Пхукета подтвердила запрет на продажу спиртного 6-7 и 13-14 мая

Запрет на продажу спиртного в дни выборов, о котором на прошлой неделе сообщило агентство NNT, является в Таиланде стандартной практикой и распространяется не только на общенациональное голосование, но и на местные выборы. В последнем случае «сухой закон» объявляется на территории конкретного избирательного округа с 18:00 дня перед голосованием до 18:00 дня самого голосования.
В этом мае выборы будут общенациональными, так что запрет будет тоже действовать по всей стране с вечера 6 мая по вечер 7 мая (с 18:00 до 18:00) и с вечера 13 мая по вечер 14 мая (с 18:00 до 18:00). Наказание за продажу спиртного в нарушение запрета – до 10 тыс. бат штрафа и/или до шести месяцев тюрьмы.
«Это закон, который все должны соблюдать. И полиция будет обеспечивать соблюдение закона, чтобы запрет действовал, как положено», – заявил генерал Сириконг в беседе с The Phuket News.
«Это как буддистские праздники, когда продажа спиртного запрещена, и все должны уважать это», – добавил он.