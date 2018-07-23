Полиция Пхукета перехватила курьера с 20 тыс. таблеток метамфетамина
Правоохранительные органы Пхукета сообщили о задержании наркокурьера, пытавшегося ввезти на остров почти 20 тыс. таблеток метамфетамина (яба).
Иккапоп Тхонгтуб
23 Июля 2018 11:02:58
Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Как сообщила полиция, 37-летний Тирават Буалой был задержан в ходе проверки междугороднего автобуса Пхаттхалунг-Пхукет на контрольно-пропускном пункте в Май-Кхао. В операции также участвовали военные и представители регионального полицейского командования.
В багаже Тиравата Буалоя полицейские обнаружили 19,8 тыс. таблеток метамфетамина. Мужчине были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.