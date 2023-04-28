Полиция Пхукета нацелилась на оверстэйщиков и нелегальных гидов

Заместитель начальника туристической полиции Таиланда генерал-майор Пхонгсаям Микантхонг лично прибыл на Пхукет в четверг, 27 апреля, чтобы дать старт очередной кампании по борьбе с преступностью в туристической сфере. Месяц назад, 23 марта, генерал с той же целью был в Паттайе. Главными действующими лицами в кампании должны стать сотрудники туристической и иммиграционной полиции, двух профильных бюро в составе правоохранительных органов Таиланда. Торжественный смотр сил провели у штаб-квартиры туристической полиции в Пхукет-Тауне. О том, насколько активно кампания шла в Паттайе, информации нет. Кроме новости о ее запуске, других сообщений так и не было.

Новости Пхукета

Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket Старт кампании по борьбе с нарушениями закона в сфере туризма на Пхукете 28 апреля. Аналогичное мероприятие в Паттайе состоялось 23 марта. Фото: Phuket Tourist Police, PR Phuket

В рамках кампании усилия правоохранительных органов будут направлены на десять типов правонарушений, сообщила PR-служба администрации Пхукета, среди которых значается оверстэй и нелегальная работа гидами. Полного списка официальные лица не привели, ограничившись лишь словами, что это «нарушения, влияющие на туристическую отрасль в целом». Аналогичные формулировки были и в официальных сообщениях о визите генерала Микантхонга в Паттайю в конце марта, где он запускал точно такую же кампанию. При этом тогда офицер прямо говорил, что речь идет об усилении контроля за турбизнесом в общенациональном масштабе. «Политика туристической полиции – поддерживать безопасность и обеспечивать комфортное пребывание туристам, предотвращая преступления, влияющие на туристическую отрасль Пхукета. Сегодня мы мобилизуем ресурсы туристической полиции, иммиграционной полиции и других профильных ведомств в рамках плана по инспектированию туристических локаций. Наши цели – туристические компании и работающие в сфере туризма операторы, которые могут вести нелегальную деятельность», – заявил генерал Микантхонг. Офицер отметил, что с восстановление туризма выросло и число преступлений в этой сфере. Об этом глава турполиции говорил еще в декабре, но формальные кампании на двух главных курортах – в Паттайе и на Пхукете – были начаты, когда пик туристического сезона уже прошел.

28 Апреля 2023, 05:41 PM