Полиция Пхукета ищет вора, укравшего телевизор из ресторана

Правоохранительные органы Пхукета пока не задержали мужчину, укравшего телевизор из ресторана Jae Jeab на Thepkrasattri Rd. в Срисунторне.

6 Июня 2018 16:14:11

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о краже поступило в полицейский участок Таланга около 22:00 вторника, 5 мая. Как рассказала полицейским хозяйка заведения Джеб Синлапа, некий мужчина совершенно буднично украл из ресторана 42-дюймовый телевизор, пока она сама и весь персонал находились на кухне. Посетителей в ресторанном зале в момент происшествия не было.

На записях с камер видеонаблюдения видно высокого мужчину в темной одежде, который проводит некоторое время в ресторане, после чего снимает со стены плоский телевизор и без спешки покидает заведение. На последних секундах записи мужчина останавливается и смотрит прямо в камеру видеонаблюдения, словно понимая, что попал на пленку. Впрочем, затем он отворачивается и выходит из ресторана с добычей.

Лицо вора на записи с камеры CCTV запечатлено четко. Однако установить личность злоумышленника и задержать его полиция пока не смогла.