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Полиция Пхукета ищет фальшивого монаха

Правоохранители Пхукета ищут мужчину, который в монашеской робе собирал пожертвования на продуктовом рынке у ТЦ Robinson в Пхукет-Тауне. Закончив сбор пожертвований, «монах» на ближайшем пустыре переоделся в обычную одежду и скрылся.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Февраля 2022, 03:57 PM
Фальшивый монах сменил робу на обычную одежду на ближайшем пустыре. Фото: ภูเก็ตแชร์สนั่น (Phuket Share Sanan

Фальшивый монах сменил робу на обычную одежду на ближайшем пустыре. Фото: ภูเก็ตแชร์สนั่น (Phuket Share Sanan

Фальшивый монах сменил робу на обычную одежду на ближайшем пустыре. Фото: ภูเก็ตแชร์สนั่น (Phuket Share Sanan

Фальшивый монах сменил робу на обычную одежду на ближайшем пустыре. Фото: ภูเก็ตแชร์สนั่น (Phuket Share Sanan

Фальшивый монах сменил робу на обычную одежду на ближайшем пустыре. Фото: ภูเก็ตแชร์สนั่น (Phuket Share Sanan

Фальшивый монах сменил робу на обычную одежду на ближайшем пустыре. Фото: ภูเก็ตแชร์สนั่น (Phuket Share Sanan

Фальшивый монах сменил робу на обычную одежду на ближайшем пустыре. Фото: ภูเก็ตแชร์สนั่น (Phuket Share Sanan

Фальшивый монах сменил робу на обычную одежду на ближайшем пустыре. Фото: ภูเก็ตแชร์สนั่น (Phuket Share Sanan

Фальшивый монах сменил робу на обычную одежду на ближайшем пустыре. Фото: ภูเก็ตแชร์สนั่น (Phuket Share Sanan

Фальшивый монах сменил робу на обычную одежду на ближайшем пустыре. Фото: ภูเก็ตแชร์สนั่น (Phuket Share Sanan

Шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Саравут Чупрасит рассказал, что поручил своим сотрудникам найти предполагаемого фальшивого монаха после получения жалоб от местных жителей. К заявлениям также было приложено видео, на котором мужчина был запечатлен снимающим робу и надевающим обычную одежду на пустыре на против отделения почты в Пхукет-Тауне.

«Сотрудники полиции уже посетили место событий и собрали информацию, стремясь установить подробности, которые могут послужить уликами в ходе расследования и способствовать аресту», – заявил полковник Чупрасит.

«Впрочем, пока что мы подозреваемого не нашли», – добавил он.

О фальшивом монахе также был проинформирован губернатор Пхукета Наронг Вуниеу, который сообщил об инциденте лидерам буддистского сообщества, которые должны провести свое собственное расследование.

 

 

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