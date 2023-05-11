Полиция Пхукета арестовала депортированного иностранца за нелегальное возвращение

Гражданин Нигерии был арестован в Раваи утром 10 мая в ходе совместной операции Иммиграционного бюро, туристической полиции и полицейского участка Чалонга. Нигерийца, которого несколько лет назад судили за кокаин и депортировали из страны, подозревали в том, что он вернулся и снова торгует запрещенными препаратами. В итоге наркотиков у него дома не нашли и предъявили обвинения лишь в нелегальном пребывании в Таиланде. Данных о его возвращении в базах нет, так что следствие полагает, что он перешел границу где-то в джунглях.

Новости Пхукета

Сообщения об аресте 40-летнего нигерийца по имени Харрисон Шинонзо Ониема опубликовали вчера вечером почти все официальные источники информации на Пхукете, включая местный офис Департамента связей с общественностью Таиланда (PR Phuket). Публикации сопровождались фотографиями ареста, выглядевшего как захват особо опасного преступника.

Согласно тексту PR Phuket, полицейские приехал к господину Ониеме с ордером на обыск около 10:00 утра 10 мая. Как пишет PR Phuket, «темнокожий мужчина» не сразу открыл дверь дверь дома – сперва он смыл что-то в унитаз.

При обыске в доме господина Ониемы не было обнаружено наркотиков, но нашлись электронные весы. Также полицейские нигде не обнаружили паспорт иностранца, депортированного из Таиланда в 2018 году в рамках дела о кокаине. Официальные лица полагают, что депортированный иностранец вернулся в страну, перейдя границу где-то в джунглях. В базах данных факт его прибытия не зафиксирован.

Пока что все обвинения конкретно против господина Ониемы связаны с нелегальным возвращением в Таиланд, однако значительная часть сообщения PR Phuket посвящена не лично нигерийцу («мужчину с темной кожей», «темнокожему подозреваемому»), а в принципе людям африканского происхождения и с темным цветом кожи.

«Полиция предупреждала жителей Пхукета, что цветные люди торгуют кокаином и осуществляют мошенничество через Facebook, используя профили с портретами красивых мужчин для обмана женщин и красивых женщин для обмана мужчин», – заявила PR-служба администрации Пхукета, имея в виду мошеннические онлайн-романы.

«Если вы где-то видите цветных, то можете сообщить о них в любой полицейский участок или в туристическую полицию, чтобы ликвидировать гангстеров этого типа на Пхукете», – призвали власти провинции.