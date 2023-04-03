Полиция Пхукет-Тауна займется оккупирующими обочины прокатными скутерами

Как следует из публикации Phuket Info Center, глава полиции Пхукет-Тауна полковник Пратуанг Пхонмана получил распоряжение в принципе заняться возвращением городских обочин людям, а особое внимание уделить улице Monti Rd. в Старом городе.
Генерал Сириконг отметил, что правоохранительные органы получили множеств жалоб от местных жителей, которым негде парковаться из-за того, что обочины заняты выставленной для демонстрации туристам мототехники. При этом ситуация с парковочными местами в центре Пхукет-Тауна никогда не была простой даже для мотоциклистов, не говоря уже о водителях автомобилей.
В отдельной публикации Phuket Info Center напомнил об ответственности за самозахват общественных пространств на городских улицах и создание помех движению транспорта. Соответствующее нарушение попадает сразу под три закона – Закон о поддержании порядка и чистоты (до 10 тыс. бат штрафа); Уголовный кодекс Таиланда (до 5 тыс. бат штрафа) и Закон о дорожном движении (до 500 бат штрафа).
При этом в рамках одной из инициатив для Бангкока и Паттайи власти приняли решение премировать граждан за сообщения о самозахвате дорожного пространства и создание помех транспорту. Информаторам пообещали 50% от суммы штрафа, выписанного по полученной наводке. О том, чтобы премию получал кто-то на Пхукете, пока не сообщалось, хотя местные власти ранее тоже анонсировали аналогичную систему противодействия нарушениям Закона о дорожном движении. Премировать предлагалось за фото и видео самых разных нарушений.
Примечательно, что в контексте инициативы по возвращению обочин жителям не было упомянуто приложение для жалоб Traffy Fondue, которое сейчас активно продвигают власти и которое было создано как раз для того, чтобы жители страны могли сообщать властям о ситуациях, требующих их вмешательства. Сейчас официальные лица проводят даже выездные промо-кампании, направленные на популяризацию Traffy Fondue, но в плане парковок почему-то не воспользовались оказией.