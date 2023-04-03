Полиция Пхукет-Тауна займется оккупирующими обочины прокатными скутерами

Начальник полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг отдал приказ принять меры против прокатчиков скутеров, занимающих парковочные места на улицах своей техникой. Демонстрировать потенциальным клиентам скутеры не запрещено, но компании должны это делать на своей территории, а не на самовольно оккупированных обочинах. Впрочем, инструкции были отданы пока только полиции Пхукет-Тауна, об аналогичном распоряжении для других участков ничего не сообщалось, так что кампания может не затронуть Патонг, Карон и другие туристические локации.

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Прокатные скутеры на обочине в Пхукет-Тауне. В Карон или Патонге проблема дефицита парковочных мест стоит не менее остро. Фото: Phuket Info Center

Прокатные скутеры на обочине в Пхукет-Тауне. В Карон или Патонге проблема дефицита парковочных мест стоит не менее остро. Фото: Phuket Info Center

Прокатные скутеры на обочине в Пхукет-Тауне. В Карон или Патонге проблема дефицита парковочных мест стоит не менее остро. Фото: Phuket Info Center

Как следует из публикации Phuket Info Center, глава полиции Пхукет-Тауна полковник Пратуанг Пхонмана получил распоряжение в принципе заняться возвращением городских обочин людям, а особое внимание уделить улице Monti Rd. в Старом городе.

Генерал Сириконг отметил, что правоохранительные органы получили множеств жалоб от местных жителей, которым негде парковаться из-за того, что обочины заняты выставленной для демонстрации туристам мототехники. При этом ситуация с парковочными местами в центре Пхукет-Тауна никогда не была простой даже для мотоциклистов, не говоря уже о водителях автомобилей.

В отдельной публикации Phuket Info Center напомнил об ответственности за самозахват общественных пространств на городских улицах и создание помех движению транспорта. Соответствующее нарушение попадает сразу под три закона – Закон о поддержании порядка и чистоты (до 10 тыс. бат штрафа); Уголовный кодекс Таиланда (до 5 тыс. бат штрафа) и Закон о дорожном движении (до 500 бат штрафа).

При этом в рамках одной из инициатив для Бангкока и Паттайи власти приняли решение премировать граждан за сообщения о самозахвате дорожного пространства и создание помех транспорту. Информаторам пообещали 50% от суммы штрафа, выписанного по полученной наводке. О том, чтобы премию получал кто-то на Пхукете, пока не сообщалось, хотя местные власти ранее тоже анонсировали аналогичную систему противодействия нарушениям Закона о дорожном движении. Премировать предлагалось за фото и видео самых разных нарушений.

Примечательно, что в контексте инициативы по возвращению обочин жителям не было упомянуто приложение для жалоб Traffy Fondue, которое сейчас активно продвигают власти и которое было создано как раз для того, чтобы жители страны могли сообщать властям о ситуациях, требующих их вмешательства. Сейчас официальные лица проводят даже выездные промо-кампании, направленные на популяризацию Traffy Fondue, но в плане парковок почему-то не воспользовались оказией.