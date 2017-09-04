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Полиция Пханг-Нга ищет группу мужчин, полгода насиловавших девочку-подростка

Полицейские провинции Пханг-Нга ищут подозреваемых по делу о регулярных изнасилованиях 14-летней девочки, три человека уже задержаны.

Новости Пхукета

4 Сентября 2017 18:01:11

Заместитель пресс-секретаря Королевской полиции Таиланда полковник Криссана Паттаначарон заверил журналистов, что для работы над этим делом была назначена отдельная команда следователей. Фото: Королевская полиция Таиланда
Заместитель пресс-секретаря Королевской полиции Таиланда полковник Криссана Паттаначарон заверил журналистов, что для работы над этим делом была назначена отдельная команда следователей. Фото: Королевская полиция Таиланда

О том, что в провинции Пханг-Нга расследуется дело о серии регулярных изнасилований девочки-тинейджера, в понедельник, 4 сентября, сообщила газета Bangkok Post. Это произошло после того, как мать подростка подала очередное заявление в полицейский участок района Кхок-Клой в округе Такуа-Па.

Согласно заявлению женщины, в период с мая по октябрь прошлого года ее дочь регулярно уводили из дома против ее воли и подвергали групповым изнасилованиям. Когда семья узнала о происходящем, то обратилась в Muslim for Peace Foundation (Мусульмане за мир). Следом были арестованы трое мужчин в возрасте 25-30 лиц, которые, по данным Bangkok Post, совершили первые изнасилования. При этом всего подозреваемых в деле больше, поскольку к первым трем затем присоединились их знакомые, которые в итоге насиловали девочку-подростка в течение шести месяцев.

По словам матери, о регулярных изнасилованиях дочери она узнала только в этом году, когда та решилась рассказать о том, почему она часто кричала по ночам и впадала в панику. Полностью же она поведала историю лишь после того, как на помощь семье пришли социальные работники. Девочка призналась, что ей угрожали убийством, если она расскажет об изнасилованиях. Также среди насильников, по ее словам, был мужчина, у которого ее родные арендовали земельный участок для выращивания овощей. Он угрожал тем, что выгонит семью с участка, лишив их средств к существованию.

Заместитель пресс-секретаря Королевской полиции Таиланда полковник Криссана Паттаначарон заверил журналистов, что для работы над этим делом была назначена отдельная команда следователей. По словам полковника, лица четырех подозреваемых уже установлены.

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Полиция Пханг-Нга ищет группу мужчин, полгода насиловавших девочку-подростка
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