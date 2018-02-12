Полиция перехватила направлявшуюся на Пхукет партию наркотиков

Сотрудники полиции, дежурящие на КПП Та-Чат-Чай, перехватили направлявшуюся на Пхукет партию метамфетамина и арестовали перевозившего наркотики курьера.

12 Февраля 2018 10:35:10

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уроженец провинции Нахкон-Сри-Тхаммарат был задержан при попытке ввезти на остров 1564 таблетки метамфетамина (яба) в четверг, 8 февраля.

Как пояснил подполковник полиции Тависак Кампира, наркокурьера Чакрита Петчарата задержали в ходе стандартной проверки въезжающих на остров междугородних автобусов. Наркотики обнаружились в сумке, которую мужчина имел при себе.

По словам капитана Кампиры, курьер подобрал закладку с наркотиками у военной базы в тамбоне Тхунг-Сонг провинции Накхон-Сри-Тхаммарат и должен был доставить на Пхукет. Передача наркотиков должна была состояться в жилом комплексе Национального жилищного управления в Срисунтхорне. Об этом полицейским рассказал сам задержанный.

В ходе допроса Чакрит Петчарат также назвал имя получателя наркотиков. Груз предназначался мужчине по прозвищу Хад. За доставку он обещал заплатить курьеру 5 тыс. бат.

Чакриту Петчарату были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.