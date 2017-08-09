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Полиция перехватила груз марихуаны на 500 тыс. бат

Полиция Пхукета при поддержке военных задержала наркокурьеров, пытавшихся ввезти на остров 23 кг марихуаны.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Августа 2017 12:12:41

Наркотики были обнаружены в автомобиле, остановленном для проверки на КПП Та-Чат-Чай. Перехваченный груз полиция оценила в полмиллиона бат.

Вместе с водителем Бунруангом Сангджаном в автомобиле находились две женщины (60-летняя Джари Чымкэу и 30-летняя Тхонгпхан Чэмкыу) и трехлетний ребенок. По словам полицейских, Тхонгпхан не была причастна к транспортировке наркотиков. Бунруангу и Джари предъявлены обвинения.

По словам водителя, за доставку груза он должен был получить 10 тыс. бат. Передача товара получателю должна была состояться в одном из поселков Паклока.

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