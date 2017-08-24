Полиция перехватила 200 кг метамфетамина в Сонгкхла

В приграничной провинции Сонгкхла задержаны двое граждан Малайзии с грузом метамфетамина на сумму в 600 млн бат.

24 Августа 2017 09:02:51

На юге Таиланда перехватили крупную партию наркотиков. Фото: Bangkok Post / Royal Thai Police

О проведении успешного антинаркотического рейда Королевская полиция Таиланда отчиталась в среду, 23 августа, сообщает Bangkok Post.

Как рассказал полковник полиции Джирапхон Пхуридет, информацию о том, что двое наркокурьеров готовятся провезти через тайско-малайзийскую границу 200 кг метамфетамина, тайским правоохранителям передали коллеги из Малайзии. В сотрудничестве с американским антинаркотическим ведомством DEA тайские полицейские установили личности подозреваемых, которыми оказались 35-летний Лау Йонг Чи и 49-летний Чан Вай Йин.

Тайская полиция попыталась задержать подозреваемых в округе Банг-Клам провинции Сонгкхла, но те скрылись от правоохранителей, бросив автомобиль, в котором перевозили наркотики, упакованные в пачки из-под чая. Затем наркокурьеры все же были арестован, хотя полиция не уточнила, как именно это произошло. На допросе оба заявили, что участвовали в транспортировке наркотиков впервые.

Полковник Пхуридет отметил, что конечным пунктом назначения груза должна была стать Малайзия. Если бы курьерам удалось доставить наркотики в соседнюю страну, то там их можно было бы реализовать за сумму, эквивалентную 6 млн бат. То есть по сравнению с Таиландом груз бы подорожал десятикратно. В полиции полагают, что в Сонгкхла наркотики были доставлен c тайско-бирманской границы, в частности, из районов проживания народности Ва.

Bangkok Post добавляет, что практически одновременно с операцией в Сонгкхла два успешных антинаркотических рейда были проведены в провинции Пхрэ, где полицейские задержали трех наркоторговцев и изъяли 1 млн таблеток метамфетамина и 10 кг наркотика в кристаллической форме.