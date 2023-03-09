Полиция передала в NACC материалы по коррупции в Иммиграционном бюро

Национальная антикоррупционная комисcия (NACC) получила от полиции материалы расследования в отношении 107 сотрудников Иммиграционного бюро, обвиняемых в оказании помощи иностранцам в незаконном получении долгосрочных виз. В общей сложности в NACC передали 139 тыс. страниц документов. Бенефицирами нелегальных схем были преимущественно китайские граждане, связанные с тем, что полиция именует «серым бизнесом». Впрочем, фигуранты масштабного расследования оказывали помощь в получении виз и другим иностранцам.

Новости Пхукета

10 Марта 2023, 08:00 AM

NACC получила материалы по коррупции в Иммиграционном бюро. Речь идет о 139 тыс. страниц документов, которые нужно изучить. Фото: Bangkok Post

Как уже пояснял заместитель начальника полиции генерал Сурачет Хакпан, чаще всего долгосрочные визы для китайцев и других иностранцев оформлялись через языковые школы и различные волонтерские организации. Со стороны Иммиграционного бюро, структурно входящего в Королевскую полицию Таиланда, в схеме участвовали сотрудники в самых разных званиях, включая генералов.

Как пояснил генерал Хакпан в процессе передачи материалов 9 марта, сейчас NACC должна изучить бумаги и принять предусмотренные меры по своему, антикоррупционному профилю, пишет Bangkok Post.

Заместитель главы полиции добавил, что «власти сейчас строго применяют закон к коррумпированным официальным лицам, которые злоупотребляли полномочиями для оказания помощи китайским гражданам вовлеченным в криминальный бизнес в Таиланде». Профилем фигурантов данного дела была помощь в легализации.

Также генерал Хакпан добавил, что решительные действия против коррумпированных коллег из Иммиграционного бюро должны помочь восстановить веру в полицию и уверенность в ней.

Иммиграционное бюро и само с прошлого годы прилагает усилия для восстановления веры в себя. В частности, ведомство провело общенациональную кампанию по борьбе с оверстэем (превышение разрешенного срока пребывания в стране), увеличилось число публичных отчетов о задержании нелегальных мигрантов из Мьянмы, показательно борется с нарушителями общественного порядка среди туристов. Об отставках в самом ведомстве пока публично не сообщалось.



Дело о коррупции в Иммиграционном бюро курирует Сурачет Хакпан, хотя формально в декабре глава полиции Таиланда Дамронгсак Киттипрапат забрал его у своего заместителя. При этом сам генерал Хакпан в ходе своей карьеры возглавлял иммиграционное ведомство и был весьма заметен в СМИ как руководитель этого подразделения Королевской полиции Таиланда.