Полиция Патонга разыскала грабителя из прачечной

Полиция Патонга арестовала 30-летнего уроженца провинции Сонгкхла, похитившего сумочку у женщины в прачечной на Nanai Rd. Впрочем, если судить по ордеру на арест, грабитель не просто украл вещи у женщины, но и вступил в драку либо с ней, либо с кем-то, кто пытался его остановить, когда он убегал с добычей. Во всяком случае, в документе фигурирует «причинение вреда физическому или психическому здоровью другого человека».

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Сообщение о том, что полиция арестовала 30-летнего Нати Сирисома, было опубликовано сегодня (9 сентября) на странице Phuket Info Center.

В тексте указывается, что мужчину арестовали в его съемном жилье в Патонге в четверг, 6 сентября, а ордер на арест был выдан ранее в тот же день.

Само преступление было совершено 30 августа, если верить дате на записи с камеры CCTV, которую опубликовала страница Phuket Info Center.

На записи видно, как неназванная посетительница прачечной занимается своими вещами, а ее сумочка стоит на столе в центре помещения. Затем внутрь заходит господин Сирисом (одежду, в которой он был в тот вечер, полиция изъяла у него дома), берет со стола сумочка и убегает. Владелица вещей бросается в погоню.

В сообщении Phuket Info Center не говорится, как развивались события дальше, но обвинения господина Сирисому предъявлены по статьям о краже с использование транспортного средства и причинении вреда физическому или психическому здоровью другого человека.

На допросе мужчина заявил, что на преступление его толкнуло отсутствие денег и невозможность в связи с этим заплатить за жилье.