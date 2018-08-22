Полиция Патонга расформировала старый штат волонтеров и наберет новый

Шеф полиции Патонга Анотхай Джиндамани расформировал подразделение иностранцев-волонтеров, в течение нескольких лет помогавших туристам на этом курорте, и объявил о создании новой группы.

22 Августа 2018 11:09:16

Шеф полиции Патонга Анотхай Джиндамани расформировал волонтерское подразделение Уола Брауна и объявил о планах набрать новых волонтеров. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Расформирование волонтерского подразделения в Патонге также подтвердил Уол Браун, руководивший этой группой (группа была независима от основной структуры полицейских волонтеров, в которой никаких изменений не произошло). Вместо команды Брауна полковник Анотхай Джиндамани планирует создать новую группу из тайцев и иностранцев.

«Мы начнем прием заявлений на вступление в волонтеры в ближайшее время. Сейчас мы все еще работаем над списком критериев к кандидатам и условиями их службы. Эти вопросы еще не решены, но мы закончим так быстро, как только возможно», – заявил полковник Джиндамани, занявший пост главы полиции Патонга в апреле этого года.

«Мне нужно аккуратно сформировать список их обязанностей, поскольку основная работа волонтеров в Патонге – быть переводчиками и ассистентами полицейских. Никаких полномочий сотрудников полиции они не имеют», – добавил полковник.

Необходимость расформирования группы из 35-человек, долгое время работавшей в Патонге, господин Джиндамани объяснил тем, что она не соответствовала реалиям текущего времени.

Полковник Джиндамани рассказал, что от новых волонтеров будет требоваться отсутствие криминального прошлого, хорошая физическая форма и здоровье. Также перед началом службы они пройдут курс по «культуре тайцев из Патонга», в ходе которого узнают о «разных типах тайцев, которых можно встретить в Патонге».

«Все они получат удостоверения и, возможно, новую униформу», – добавил полковник Джиндамани.

Бывший руководитель группы полицейских волонтеров в Патонге Уол Браун рассказал The Phuket News, что их «отношения с полковников Джиндамани» не развивались с момента, когда он получил эту должность. Новому штату волонтеров господин Браун пожелал успехов.

Он подчеркнул, что технически члены его группы были «волонтерами по взаимодействию с иностранцами» и в структуру волонтеров туристической полиции или других организаций не входили. Спектр их обязанностей также отличался от того, чем занимаются иностранные волонтеры полиции.

«Нашей задачей было помогать туристам в ситуациях, в которые они могли попасть не по своему умыслу, к примеру мотоциклетные аварии, потеря или кража вещей, отказ в заселении в забронированный отель. Мы не проводили ночных патрулей с 23:00 до 3:00, не разбирались с пьяными, карманниками, драками или ночными клубами, работавшими в часы, когда заведения должны быть закрыты», – пояснил Уол Браун.

Напомним, что полковник Джиндамани был назначен руководить правоохранительными органами Патонга после того, как сразу несколько сотрудников местной полиции были переведены со службы в связи с антикоррупционным расследованием в их отношении. В частности, в прошлом ноябре был переведен руководивший участком полковник Чайват Уйкам, а следом и назначенный на его место Тассанай Ораригадет. Вместе с ними посты покинули еще несколько сотрудников в различных званиях, включая подполковника Сомсака Тхонгкленга, являвшегося заместителем Чайвата Уйкама. Полицейских Патонга подозревали в том, что они собирали взятки с местного развлекательного бизнеса, при этом объемы ежемесячно собираемых средств достигали 100 млн бат.

Полковник Анотхай Джиндамани заверили корреспондента The Phuket News, что никто из переведенных в рамках расследования сотрудников не вернулся на работу в Патонг.

«Они были переведены по причине того, что их обвинили в коррупции. И пока расследование не завершено, нет никаких оснований для их возвращения на службу на Пхукете», – заявил полковник Джиндамани.