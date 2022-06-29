Полиция Патонга провела воспитательную беседу с мототаксистами

Шеф полиции Патонга полковник Суджин Нилабади провел встречу с водителями мототакси, в ходе которой подчеркнул, что работники этой сфере обязаны быть легально зарегистрированными и постоянно помнить о том, что являются лицом остров с соответствующими обязательствами в плане поддержания его имиджа.

Новости Пхукета

Полиция попросила мототаксистов быть вежливыми, соблюдать законы, прилично одеваться и по возможности не устраивать уличных драк, которые потом будут попадать в интернет. Фото: Полиция Патонга

Полиция попросила мототаксистов быть вежливыми, соблюдать законы, прилично одеваться и по возможности не устраивать уличных драк, которые потом будут попадать в интернет. Фото: Полиция Патонга

Полиция попросила мототаксистов быть вежливыми, соблюдать законы, прилично одеваться и по возможности не устраивать уличных драк, которые потом будут попадать в интернет. Фото: Полиция Патонга

Полиция попросила мототаксистов быть вежливыми, соблюдать законы, прилично одеваться и по возможности не устраивать уличных драк, которые потом будут попадать в интернет. Фото: Полиция Патонга

Полиция попросила мототаксистов быть вежливыми, соблюдать законы, прилично одеваться и по возможности не устраивать уличных драк, которые потом будут попадать в интернет. Фото: Полиция Патонга

Встреча полковник с таксистами состоялась 29 июня в полицейском участке Патонга. Господин Нилабади не стал скрывать, что водители были приглашены на беседу на фоне «обеспокоенности» начальника пхукетской полиции генерал-майора Сермпхана Сириконга.

Полковник не уточнил, с чем была связана «обеспокоенность», однако ранее в этом месяце Патонг стал местом очередного конфликта водителей, который завершился избиением одного таксиста пятью другими. История получила большой резонанс в социальных сетях.

Обращаясь к водителям самых бюджетных из пхукетских такси, полковник Нилабади подчеркнул, что мотоциклисты должны способствовать формированию хорошего имиджа острова и быть добрыми хозяевами острова в глазах приезжающих сюда гостей. Также он напомнил, что Пхукет подал заявку на право принять у себя Специализированную выставку 2028 года, что накладывает отдельные обязательства.

В ходе встречи заместитель господина Нилабади подполковник Пхум Семворанон зачитал список «требований» к водителям мототакси, среди которых значатся необходимость избегать конфликтов в своей среде (особенно – с рукоприкладством), а также исполнять требования закона по регистрации, быть вежливыми и прилично выглядеть (соблюдать дресс-код). Также мототаксистов попросили самостоятельно вести учет членов своего сообщества.

«Кроме того, очереди мототакси не должны мешать дорожному движению или ущемлять интересы публики, в частности, не занимать парковочные пространства и тротуары», – попросил подполковник Семворанон.

Водителей предупредили, что неисполнение требований может грозить отзывом лицензии на вождение общественного транспорта, к которому относятся двухколесные такси.