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Полиция Патонга просит туристов не брать ценные вещи на пляж

Полиция Патонга обратилась к туристам с просьбой не брать ценные вещи и крупные суммы денег на пляж после того, как у отдыхавшей на берегу моря француженки украли сумку с большим количеством наличных евро.

Варанья Промпинпарат

14 Февраля 2019, 02:46 PM
Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Как рассказал «Новостям Пхукета» шеф полиции Патонга полковник Анотай Джиндамани, туристка из Франции обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже около 14:00 понедельника, 11 февраля. Женщина рассказала, что отдыхала на берегу моря с сыном и в какой-то момент отправилась с ним искупаться, оставив свою сумку на игровой площадке в парке Лома. К моменту возвращения женщины за вещами сумка пропала.

По словам полковника Диндамани, женщина заявила, что в украденной сумке было от 2 до 3 тыс. евро наличными. Найти вора полицейским пока не удалось.

«Я хотел бы предупредить отдыхающих в Патонге туристов о необходимости быть чрезвычайно осторожными с личными вещами как в светлое, так и в темное время суток. На время походов на пляж мы призываем туристов по возможности оставлять ценности в сейфах своих отельных номеров. Наличные деньги стоит брать с собой только в минимальных количествах, а в качестве удостоверения личности носить ксерокопию паспорта, а не оригинал», – заявил в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» полковник Джиндамани.

Также, по словам офицера, ценные вещи можно оставить в помещении опорного пункта полиции у выхода к пляжу с Бангла-Роуд. Как отметил полковник, сотрудники правоохранительных органов дежурят там в круглосуточном режиме.

«Перед тем как оставлять вещи на опорном пункте, необходимо заполнить и подписать соответствующую форму, а при востребовании их предъявить данный документ», – пояснил полковник Джиндамани.

 

 

 

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