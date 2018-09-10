Полиция Патонга приступила к набору новых волонтеров

Полиция Патонга начала прием заявок от лиц, желающих войти в новый состав корпуса волонтеров.

10 Сентября 2018 17:00:38

Как пояснил шеф полиции Патонга Анотай Джиндамани, прием заявок стартовал 10 сентября и будет продолжаться вплоть до 14 сентября включительно. В состав волонтерского корпуса принимаются как граждане Таиланда, так и иностранцы. Ключевое требование к кандидатам – владение английским и тайским языками.

«Определенно необходимо владение иностранным языком, какой бы язык ни был для кандидата родным. Также они должны владеть английским, поскольку он является языком международного общения. Другие требуемые навыки включают владение тайским языком, но здесь достаточно базового уровня, чтобы тайцы просто могли их понимать. Нет необходимости великолепно владеть тайским», – подчеркнул полковник Джиндамани в беседе с The Phuket News.

«Я приглашают тайцев и иностранцев, которые любят Таиланд, присоединяться к работе совместно с полицией над безопасностью и уверенностью туристов», – добавил шеф полиции Патонга.

В объявлении о наборе волонтеров указывается, что полиции нужны «20 переводчиков с иностранных языков», к которым предъявляются следующие требования.

Владение тайским языком. Базовое знание законов и возможность консультировать туристов по этой тематике. Хорошие отношения с людьми и хорошее отношение к тайской полиции.

Возраст не выше 45 лет. Отсутствие криминального прошлого и проблем с Иммиграционным бюро. Разрешение на въезд в Таиланд и пребывание в стране.

Собеседования с кандидатами будут проходить 17 сентября в полицейском участке Патонга. Заявления принимаются там же вплоть до 14 сентября. При подаче заявления необходимо предоставить следующие документы: