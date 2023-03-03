Полиция Патонга оценила сломанный туристу нос в 4000 бат

Спустя почти три недели после избиения канадского гражданина в Патонге местная полиция выпустила первый и, видимо, последний комментарий по этому резонансному делу. В публикации, озаглавленной «Полиция Патонга приняла меры!», говорится, что трое участников избиения были оштрафованы на 4 тыс. бат, но без указания, идет ли речь о штрафе в 4 тыс. с каждого или в сумме со всех.

Новости Пхукета

Все перемещения пострадавшего туриста в ночь избиения зафиксировали камеры CCTV, а сама драка происходила при скоплении людей. Но в заявлении полиции все равно незаполненных лакун больше, чем заполненных. Фото: Patong Police

Все перемещения пострадавшего туриста в ночь избиения зафиксировали камеры CCTV, а сама драка происходила при скоплении людей. Но в заявлении полиции все равно незаполненных лакун больше, чем заполненных. Фото: Patong Police

Все перемещения пострадавшего туриста в ночь избиения зафиксировали камеры CCTV, а сама драка происходила при скоплении людей. Но в заявлении полиции все равно незаполненных лакун больше, чем заполненных. Фото: Patong Police

Все перемещения пострадавшего туриста в ночь избиения зафиксировали камеры CCTV, а сама драка происходила при скоплении людей. Но в заявлении полиции все равно незаполненных лакун больше, чем заполненных. Фото: Patong Police

Все перемещения пострадавшего туриста в ночь избиения зафиксировали камеры CCTV, а сама драка происходила при скоплении людей. Но в заявлении полиции все равно незаполненных лакун больше, чем заполненных. Фото: Patong Police

Все перемещения пострадавшего туриста в ночь избиения зафиксировали камеры CCTV, а сама драка происходила при скоплении людей. Но в заявлении полиции все равно незаполненных лакун больше, чем заполненных. Фото: Patong Police

Заявление полицейского участка Патонга было опубликовано 2 марта, тогда как сам инцидент произошел еще 11 февраля. В тексте говорится, что начальник городской полиции полковник Суджин Нилабади отдал распоряжение провести расследование на фоне жалоб, опубликованных в группе «Хоть джанг чангват Пхукет», где сами тайцы выразили возмущение произошедших.

Резонанс вызвали сразу несколько моментов. Канадский турист Уилльям Ламарш сообщил не только о том, что ему сломали нос. Мужчина заявил, что у него также отобрали часы Rolex и наличные, а полицейский, к которому он обратился за помощью после избиения, никак не помог. Последний момент спровоцировал отдельные вопросы к правоохранительным органам.

Ситуацию пришлось комментировать шефу полиции всего Пхукета генерал-майору Сермпхану Сириконгу, тогда как участок в Патонге просто молчал. Да и в заявлении от 2 марта коснулся далеко не всех моментов, вызвавших гнев тайцев, которые предсказуемо увидели в истории новый удар по туристическому имиджу провинции и всей страны.

Масло в огонь подлило и полученное журналистами уточнение представителей «другой стороны» о том, что иностранца, конечно, избили, но не просто так, а потому что он был пьян, отказывался платить по счету в баре и сам провоцировал конфликт. Решить вопрос не дракой пятеро на одного, а как-либо иначе, не было возможности.

В итоге полиция привела хронологию событий ночи 11 февраля, отличающуюся и от версии канадца об ограблении, и от истории об избиение за отказ платить по счету в баре.

Участок Патонга сообщил, что, согласно записям с камер видеонаблюдения, господин Ламарш в 2:22 вышел из McDonald’s на Бангла-Роуд и пошел на пляж. Там камеры зафиксировали его пьющим спиртное «с группой друзей» примерно в 2:40.

В 2:51 у господина Ламарша разгорелся конфликт с тремя тайскими гражданами. Полиция не уточнила, как это произошло, но указало, что местом событий был пляж, а «друзья» канадца находились рядом.

В 3:03 уже избитый турист попал в объектив одной из видеокамер на Бангла-Роуд. Он направлялся в частную клинику Clinic Bodrum и переступил ее порог в 3:15.

Полиция Патонга ничего не сказала о том, подтвердились ли слова иностранца об отнятых часах и наличных деньгах. Также было полностью пропущен момент с обращением господина Ламарка к полицейскому, о котором говорилось в изначальной публикации. При этом место драки находилось рядом с полицейским пунктом на выходе с Бангла-Роуд, и по дороге в клинику иностранец точно проходил мимо него.

В сообщении полиции указывается, что за избиение канадца были оштрафованы 18-летний Кантсак (фамилия не указана), 13-летний Ситтисак (фамилия не указана) и гражданин Мьянмы Тан Чин Хуай (возраст не указан). Полиция решила, что в данном случае достаточно будет ограничиться штрафом в размере 4 тыс. бат. Предполагается, что эту сумму заплатил каждый из трех участников избиения, но в сообщении правоохранителей этот момент не уточняется. Нельзя исключать, что 4 тыс. бат – это суммарный размер штрафа.