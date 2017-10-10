Полиция Патонга ищет «выгнанного из отеля» иностранца

Шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет прокомментировал опубликованный в Facebook ролик, на котором иностранец лежит на обочине дороги в Патонге, а на вопрос снимающего отвечает, что «его выгнали из отеля» и «он может устроиться и здесь».

10 Октября 2017 17:29:32

Видео со странно ведущим себя иностранцем было опубликовано в Facebook пользователем O Lai Thai. Пользователь сопроводил ролик комментарием: «Здесь, в Патонге. Почему иностранцы так себя ведут?»

На видео запечатлен иностранец в салатовых шортах, который сперва устраивается лежать на тротуаре, а затем перебирается на обочину. На вопрос снимающего ролик гражданина Таиланда он говорит, что его выгнали из отеля, поскольку сочли сумасшедшим. Затем к мужчине подходит полицейский, тот в ответ делает вай и правоохранитель уходит, не поинтересовавшись, нужна ли иностранцу какая-либо помощь.

Снимающий видео таец иностранцу также не помогает, ограничившись вопросом о том, из какой он страны (мужчина отвечает, что из Германии) и в каком отеле остановился. В одном из эпизодов он просит иностранца присесть перед входом в ближайший магазин, но тот отказывается. Автор видео резюмирует съемку заявление о том, что «вот за это иностранцев и бьют».

Почетное консульство Германии на Пхукете было проинформировно об инциденте, и после получения информации обратилось к полиции Патонга с просьбой, если мужчина снова будет замечен, спросить, не нужна ли ему помощь.