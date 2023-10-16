Полиция отработала устранение активного стрелка в торговом центре на Пхукете

Штаб полиции по восьмому региону провел практические учения по противодействию вооруженному преступнику в месте массового скопления людей. Сценарий, аналогичный шутингу в Siam Paragon, отрабатывали в торговом центре Central Phuket, на первом этаже крыла Floresta.

Новости Пхукета

Тренировка проходила с 8:30 до 9:30 утра под контролем начальника полиции по восьмому региону генерал-лейтенанта Сурапхонга Тханомчита и начальника полиции Пхукета генерал-майора Серпхана Сириконга.

В отличие от похожих учений в аэропорту, проходивших до бангкокского шутинга, мероприятие заранее не анонсировалось. Никаких публичных предупреждений со стороны полиции не было, хотя мероприятие было организовано с максимальным приближением к реальности: был «стрелок» со штурмовой винтовкой М4, были вооруженные сотрудники разных отделов полиции, была даже саперная команда.

Как следует из сообщения PR Phuket, злоумышленник отказался проходить досмотр на входе, после чего извлек оружие и открыл огонь по людям, а в финале захватил заложников.

Сообщение об инциденте принял полицейский участок Вичита, находящийся в нескольких сотнях метров от Central. Затем информация была передана профильным подразделениям, которые подтянулись на место событий и поддержали коллег.

Злоумышленника застрелили, заложников освободили, единственному раненому оказали помощь.

Оставленная стрелком сумка была изучена саперами на предмет наличия взрывного устройства, которого в ней, впрочем, не оказалось. Туристической полиции на учениях была отведена функция общения с иностранными туристами и предотвращения паники.

«В целом ситуацию удалось взять под контроль хорошо», – резюмировала PR-служба Пхукета.

Комментируя учения, генерал Сириконг упомянул «проходившую единожды» аналогичную тренировку в марине Boat Lagoon, однако «Новостям Пхукета» не удалось найти в архивах упоминаний о ней. При этом подобные учения в аэропорту хорошо документированы – там отрабатывали такие сценарии несколько раз.

«Мы максимально готовы защищать и обеспечивать удобство граждан и туристов, особенно в этот период, когда проходит Вегетарианский фестиваль, привлекающий большое число местных жителей и гостей из-за пределов Пхукета», – заявил генерал Сириконг.