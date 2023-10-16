Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Полиция отработала устранение активного стрелка в торговом центре на Пхукете

Штаб полиции по восьмому региону провел практические учения по противодействию вооруженному преступнику в месте массового скопления людей. Сценарий, аналогичный шутингу в Siam Paragon, отрабатывали в торговом центре Central Phuket, на первом этаже крыла Floresta.

Новости Пхукета

17 Октября 2023, 09:00 AM
Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Учения по противодействию активному стрелку в Central Phuket. Фото: PR Phuket, Phuket Provincial Police

Тренировка проходила с 8:30 до 9:30 утра под контролем начальника полиции по восьмому региону генерал-лейтенанта Сурапхонга Тханомчита и начальника полиции Пхукета генерал-майора Серпхана Сириконга.

В отличие от похожих учений в аэропорту, проходивших до бангкокского шутинга, мероприятие заранее не анонсировалось. Никаких публичных предупреждений со стороны полиции не было, хотя мероприятие было организовано с максимальным приближением к реальности: был «стрелок» со штурмовой винтовкой М4, были вооруженные сотрудники разных отделов полиции, была даже саперная команда.

Как следует из сообщения PR Phuket, злоумышленник отказался проходить досмотр на входе, после чего извлек оружие и открыл огонь по людям, а в финале захватил заложников.

Сообщение об инциденте принял полицейский участок Вичита, находящийся в нескольких сотнях метров от Central. Затем информация была передана профильным подразделениям, которые подтянулись на место событий и поддержали коллег.

Злоумышленника застрелили, заложников освободили, единственному раненому оказали помощь.

Оставленная стрелком сумка была изучена саперами на предмет наличия взрывного устройства, которого в ней, впрочем, не оказалось. Туристической полиции на учениях была отведена функция общения с иностранными туристами и предотвращения паники.

«В целом ситуацию удалось взять под контроль хорошо», – резюмировала PR-служба Пхукета.

Комментируя учения, генерал Сириконг упомянул «проходившую единожды» аналогичную тренировку в марине Boat Lagoon, однако «Новостям Пхукета» не удалось найти в архивах упоминаний о ней. При этом подобные учения в аэропорту хорошо документированы – там отрабатывали такие сценарии несколько раз.

«Мы максимально готовы защищать и обеспечивать удобство граждан и туристов, особенно в этот период, когда проходит Вегетарианский фестиваль, привлекающий большое число местных жителей и гостей из-за пределов Пхукета», – заявил генерал Сириконг.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Туристка из Казахстана забыла телефон на крыше такси
Таиланд одобрил 90-дневный безвиз для туристов из России
Трехэтажный шопхаус загорелся в Пхукет-Тауне
Уличное шествие пройдет утром 17 октября у Кольца Чалонга
Уличные шествия масонгов начались на Пхукете
Полиция расследует самоубийство в Пхукет-Тауне
Турполиция помогла россиянкам вернуть переведенные не на тот счет деньги
«Не стоит беспокоиться». Таиланд считает спад в турпотоке из Китая нормальным
Первые шествия Вегетарианского фестиваля пройдут в понедельник на Пхукете
Расширение аэропорта Пхукета начнется в ноябре 2024 года
Запрет на ввоз колбасы в Таиланд остается в силе
Лампадные шесты подняли в китайских храмах Пхукета
Нога ребенка застряла в эскалаторе в торговом центре
Китайские храмы Пхукета поднимут лампадные шесты сегодня
Четыре человека погибли в ДТП по пути на Пхукет

 

Thai Residential
SOHO Pool Club
The Pavilions Phuket

 