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Полиция отпустила с миром самовольных парковщиков

Полиция не нашла оснований для возбуждения дела против группы мужчин, самовольно собиравших с водителей деньги за парковку у ТЦ Robinson.

Новости Пхукета

17 Августа 2018 14:03:13

Фото: Полиция Пхукет-Тауна (лица скрыты по требованию полиции)
Фото: Полиция Пхукет-Тауна (лица скрыты по требованию полиции)

Полиция Пхукет-Тауна подтвердила проведение проверки по жалобе на то, что группа мужчин самовольно собирает деньги с водителей за парковку машин и мотоциклов у ТЦ Robinson. В сообщении отмечалось, что мужчины представлялись муниципальными служащими, хотя ими не являлись.

Как рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета» подполковник Понгпоб Прасобпхичай из полиции Пхукет-Тауна, информация о самовольных парковщиках подтвердилась, однако возбуждать против них дело правоохранительные органы не стали.

«Мы приехали туда около 18:15 вечера и увидеть четырех мужчин, которые помогали водителям занимать и освобождать парковочные места. Эти четверо никому не угрожали и не говорили, что работают на муниципалитет. У одного на шее висела ID-карта, но это было обычное удостоверение личности гражданина Таиланда», – рассказал подполковник Прасобпхичай.

По словам офицера, всех четверых парковщиков доставили в полицейский участок Пхукет-Тауна. Проверка личности показала, что никто из них ранее в нарушении закона замечен не был. Трое парковщиков оказались зарегистрированы на Пхукете (Сомбет Прасатан, Адисак Рытхонг и Апичарт На-Накорн), еще один был зарегистрирован в провинции Пханг-Нга (Джаккри Ниемтхонг). Самому младшему из мужчин было 20 лет, самому старшему – 47.

«Они объяснили, что просто пытались подзаработать после основной работы, поскольку после 18:00 на парковке не было муниципальных служащих, которые собирали бы парковочные сборы», – объяснил подполковник Прасобпхичай.

По словам офицера, в данной ситуации полиция сделать ничего не может.

«Все, что они делали, это помогали людям парковаться. Платить им никто не обязан, а если они будут кому-то угрожать, водитель может позвонить по номеру 191, и мы примем против них меры», – заявил подполковник Прасобпхичай.

 

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