Полиция открыла огонь по машине подозреваемого в Раваи

Сотрудники полиции применили оружие в ходе задержания подозреваемого в Раваи, открыв огонь по колесам его автомобиля. Водитель скрылся с места событий пешком, официальных комментариев правоохранители пока не дали.

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Инцидент на Wiset Rd. в Раваи произошел около 14:00 пятницы, 3 июня. Как сообщают очевидцы, сотрудники полиции задерживали красный седан Mazda 2 у Музея морских раковин.

Чтобы не дать автомобилю скрыться, один из полицейский применил табельное оружие, открыв огонь по колесам машины. Всего было произведено около шести выстрелов.

На фото с места событий видно, что полицейский в гражданской одежде вел огонь из пистолет с близкой дистанции, но при этом находясь в окружении других транспортных средств. События происходили, когда на дороге был плотный поток транспорта.

Сам подозреваемый покинул машину и сбежал через помещение придорожного ресторана. В настоящий момент неизвестно, удалось ли сотрудникам полиции догнать его.

Полиция официальных комментариев пока не дала.