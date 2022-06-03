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Полиция открыла огонь по машине подозреваемого в Раваи

Сотрудники полиции применили оружие в ходе задержания подозреваемого в Раваи, открыв огонь по колесам его автомобиля. Водитель скрылся с места событий пешком, официальных комментариев правоохранители пока не дали.

Новости Пхукета

3 Июня 2022, 04:25 PM
Полиция открыла стрельбу по машине в потоке транспорта, пытаясь задержать подозреваемого. Фото: Carsten Ritter

Полиция открыла стрельбу по машине в потоке транспорта, пытаясь задержать подозреваемого. Фото: Carsten Ritter

Полиция открыла стрельбу по машине в потоке транспорта, пытаясь задержать подозреваемого. Фото: Carsten Ritter

Полиция открыла стрельбу по машине в потоке транспорта, пытаясь задержать подозреваемого. Фото: Carsten Ritter

Инцидент на Wiset Rd. в Раваи произошел около 14:00 пятницы, 3 июня. Как сообщают очевидцы, сотрудники полиции задерживали красный седан Mazda 2 у Музея морских раковин.

Чтобы не дать автомобилю скрыться, один из полицейский применил табельное оружие, открыв огонь по колесам машины. Всего было произведено около шести выстрелов.

На фото с места событий видно, что полицейский в гражданской одежде вел огонь из пистолет с близкой дистанции, но при этом находясь в окружении других транспортных средств. События происходили, когда на дороге был плотный поток транспорта.

Сам подозреваемый покинул машину и сбежал через помещение придорожного ресторана. В настоящий момент неизвестно, удалось ли сотрудникам полиции догнать его.

Полиция официальных комментариев пока не дала.

 

 

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