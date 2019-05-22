Полиция отчиталась об итогах апрельских и майских рейдов

Штаб полиции по восьмому региону провел пресс-конференцию, в ходе которой отчитался об итогах рейдов, проведенных 20-30 апреля и 11-19 мая.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Мая 2019, 10:34 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил начальник полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Понгвут Понгсри, в ходе рейдов 20-30 апреля и 11-19 мая было изъято 176 единиц огнестрельного оружия (плюс 17 единиц пневматического), а также свыше 310 тыс. таблеток метамфетамина и 2,3 кг наркотика в кристаллической форме.

По словам генерала Понгсри, рейды проходили на территории провинций Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Чумпхон, Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат. В ходе операций было задержано несколько сотен человек, более 200 из них – по делам, связанным с незаконным хранением оружия.

Генерал Понгсри не уточнил, сколько оружия было изъято и сколько арестов произведено непосредственно на Пхукете.