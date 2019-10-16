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Полиция отчиталась об аресте уличного вора по горячим следам

Полиция Карона собрала пресс-конференцию, чтобы сообщить об оперативном задержании вора, похитившего сумочку у туристки из Китая. Преступление было совершено 14 октября, задержание злоумышленника заняло у полицейских полтора часа.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Октября 2019, 10:04 AM
Фото: Полиция Карона

Фото: Полиция Карона

Как рассказал заместитель начальника полиции Карона подполковник Пачай Мутаян, сообщение о краже поступило в участок около 15:40 понедельника, 14 октября. Преступление было совершено у некого отеля, находящегося на участке Patak Rd. между Ката и Раваи.

Потерпевшая – 24-летняя китаянка Лю Чан – рассказала полицейским, что злоумышленник на розово-голубом скутере вырвал у нее сумочку с наличными и кредитной картой, после чего скрылся в направлении Ката. Женщина предоставила правоохранителям подробную информацию о мотоцикле и внешнем виде подозреваемого, и вскоре транспортное средство было обнаружено.

Вором оказался 30-летний уроженец Наратхивата по имени Дахари Махама. Мужчину задержали в съемных апартаментах в четырех сотнях метров от полицейского участка Патонга. После совершения кражи мужчина избавился от сумочки, предварительно забрав все представлявшее интерес, но скутер открыто запарковал перед зданием, в котором снимал комнату.

При обыске полицейские обнаружили похищенные у китаянки вещи. Также вор сознался в совершении аналогичной кражи в районе магазина Makro в Ката 28 сентября.

 

 

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