Полиция оштрафовала обоих участников дорожного конфликта в Кароне

Полиция Карона оштрафовала обоих участников дорожного конфликта, произошедшего на перевале в Кароне в понедельник, 26 мая. Один из водителей был оштрафован за причинение ущерба чужой собственности, другой – за «продолжительную езду в правой полосе».

Иккапоп Тхонгтуб

Видео дорожного конфликта в Кароне было опубликовано в соцсетях во второй половине дня 26 июля. На ролике, снятом на видеорегистратор, видно, как грузовой автомобиль преследует белый микроавтобус на извилистом спуске с холма, а в районе рынка Mae Som Jit Market на Patak Rd. в Ката вынуждает остановиться.

Водитель грузовика выходит из своего транспортного средства с гаечным ключом в руках, подходит к минивэну и угрожающе указывает оружием в сторону остающегося в кабине второго шофера. Затем водитель грузовика пытается открыть водительскую дверь микроавтобуса, а поняв, что она заперта, сначала наносит ключом удар по стеклу, а следом ударом руки сбивает зеркало заднего вида. После этого шофер возвращается в кабину своего автомобиля и уезжает.

Как заявил капитан Сурийонг Буакердпет из полиции Карона, информация о происшествии поступила в участок около 14:00, после чего начальник отделения полковник Правит Суттхирыангарун отдал распоряжение доставить в участок обоих.

Участники конфликта, согласно заявлению капитана, оказались ровесниками. И водителю грузовика Хаттапонгу Иннураку, и водителю минивэна Анупонгу Сэ-Нго в настоящий момент по 24 лет.

Хаттапонг Иннурак объяснил свою вспышку гнева тем, что водитель минивэна не позволял ему совершить обгон во время спуска с холма. По словам водителя грузовика, он двигался слева и несколько раз предпринимал попытки обгона, но находившийся в правой полосе микроавтобус мешал маневру. Анупонг Сэ-Нго в ответ заявил, что все время находился в правой полосе.

В итоге полиция Карона приняла решение оштрафовать обоих водителей. Согласно заявлению полицейских, Анупонг Сэ-Нго был оштрафован на 500 бат в соответствии со статьями 33 и 151 Закона о дорожном движении от 1979 года. Полицейские пояснили, что постоянно «двигаться в правой полосе незаконно». При этом в полиции Карона не коснулись момента о том, мог ли водитель микроавтобуса безопасно перестроиться влево.

Хаттапонг Иннурак был оштрафован на 2 тыс. бат за причинение вреда имуществу (в данном случае – микроавтобуса) другого человека. Полицейские ничего не сказали о том, считают ли они допустимыми маневры, которые водитель грузовика совершал на извилистом спуске с холма.

После визита в участок, согласно заявлению полиции, конфликт водителей был исчерпан. Владелец микроавтобуса, которым управлял Анупонг Сэ-Нго, не стал требовать от водителя грузовика компенсации за причиненный транспортному средству ущерб.





