Полиция опровергла сообщение о нападении на россиянку на Пхи-Пхи

Сообщение о нападении на туристку из России в новогоднюю ночь не соответствует действительности, объявил шеф полиции Краби генерал-майор Бунтхави Торакса.

9 Января 2018 12:21:56

Информация о том, что неизвестный мужчина в новогоднюю ночь напал на россиянку у отеля Phi Phi Andaman Beach Resort на острове Пхи-Пхи-Дон, появилась в СМИ в конце прошлой недели. Однако по итогам расследования местная полиция пришла к выводу, что травмы гражданка России получила в результате падения со столба, по которому пыталась выбраться из номера, который снимала с матерью.

Как заявил генерал Торакса, установить это позволили изучение места событий и проверка записей с ближайших камер видеонаблюдения. Пострадавшей, имя которой ранее не называлось, оказалась 28-летняя Полина Шемякина.

«В канун Нового года, 31 декабря, госпожа Шемякина отправилась на предновогоднюю вечеринку, а затем вернулась в номер в районе полуночи. Она намеревалась продолжить празднование вне отеля, но мать не отпустила ее. Тогда она выбралась на балкон и попыталась спуститься вниз по столбу, но соскользнула», – заявил шеф полиции Краби.

«После этого мать доставила ее в клинику на Пхи-Пхи. На следующее утро она отправилась в залив Майа-Бэй, но из-за болей вернулась в больницу, на этот раз – на Пхукете», – добавил генерал Торакса.

«Пока она была в больнице, она попросила одного из своих говорящих по-английски друзей-россиян проинформировать туристическую полицию Пхукета. Так возникло недопонимание, что якобы на нее напали и изнасиловали. Это произошло из-за того, что медиа не проверяют новости перед публикацией. После происшествия сама госпожа Шемякина в полицию не обращалась, а лишь попросила своего друга сообщить. Именно так и возникло недопонимание в отношении того, что она якобы была изнасилована», – добавил офицер. По его словам, «госпожа Полина уже извинилась за недопонимание».

Отметим, что после появления информации о происшествии с туристкой на Пхи-Пхи корреспондент «Новостей Пхукета» и The Phuket News напрямую связался в полицейским участком острова, где ему подтвердили, что расследуют соответствующий инцидент. Об изнасиловании речи в тот момент не шло, однако версия о нападении была в разработке. По словам лейтенанта полиции Пхи-Пхи Танагона Таммакхана, госпожа Шемякина (имя ее тогда не называлось) сама сообщила полицейским, что на нее напал неизвестный, в результате чего она получила травмы ног и спины.

«Пострадавшая рассказала мне, что на нее напал мужчина, который, как она полагает, тоже был гражданином России. Впрочем, она не смогла вспомнить, как он выглядел, и на показанных ей фотографиях никого не опознала», – говорил лейтенант Таммакхан.

В свою очередь шеф полиции Пхи-Пхи в тот момент от уточнения информации отказался.

«Прошу прощения, но в настоящий момент мы не готовы предоставить какую-либо информацию об этом деле, поскольку подробности пока не ясны. Пожалуйста, подождите несколько дней, пока мы не соберем больше информации», – говорил шеф полиции Пхи-Пхи подполковник Четпан Вичайди. С момента проишествия тогда уже прошло четверо суток.

В туристической полиции Пхукета конкретизировать подробности инцидента в тот момент тоже отказались.

«Согласно нашим внутренним правилам мы не можем разглашать прессе информацию об иностранцах, ставших жертвами преступлений», – заявил офицер, ответивший по телефону на звонок «Новостей Пхукета».