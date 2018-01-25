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Полиция объявила награду за 60 главных угонщиков Бангкока

Полиция Бангкока опубликовало список из 60 разыскиваемых угонщиков и предложила награду за информацию, которая приведет к арестам лиц из списка.

Новости Пхукета

25 Января 2018 10:39:18

Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post
Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, проект по привлечению граждан к поиску угонщиков был запущен на основании меморандума о сотрудничестве, заключенного между полицией и Тайской ассоциации страховщиков общего спектра (TGIA). Именно TGIA предоставила средства на выплату вознаграждения информаторам. Общий размер соответствующего фонда – 1,4 млн бат.

Всего, по словам генерал-лейтенанта Чарнтхепа Сесавета, полиция сейчас разыскивает 600 угонщиков автомобилей и мотоциклов, а в опубликованный список вошли те, кого ищут за особо серьезные преступления.

Фигуранты списка разделены на три категории. За угонщиков из первой десятки предлагается награда в размере 50 тыс. бат за каждого. Награда за каждого из 20 фигурантов второй части списка – 30 тыс. бат, а за остальных – 15 тыс. бат.

Bangkok Post приводит фотографию выпущенного полицией постера с портретами 60 угонщиков и информацией о них, но не уточняет, будет ли список выложен в интернет.

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The Phuket News
Полиция объявила награду за 60 главных угонщиков Бангкока
Полиция объявила награду за 60 главных угонщиков Бангкока
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