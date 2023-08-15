Полиция объяснила рейды в салонах массажа борьбой с проституцией

Полицейский участок Патонга сообщил о третьей за неделю проверке массажного салона, прошедшей вечером 14 августа. В отличие от предыдущих публикаций, полицейские в этот раз назвали цель рейда прямо – «предотвращение проституции на рабочем месте и других противоправных действий». До этого участок говорил, что просто проверяет массажные салона на предмет труда несовершеннолетних.

Новости Пхукета

15 Августа 2023, 01:09 AM

Полицейская проверка в массажном салоне 14 августа. Фото: Patong Police

Рейд в массажном салоне Universe Massage Shop на улице Rat Uthit 200 Pee Rd. начался в районе 21:30 вечера 14 августа. Сотрудников полиции Патонга возглавлял капитан Удон Пхахунрат.

В ходе операции полицейские арестовали некого господина Анана. Мужчина был доставлен в полицейский участок Патонга для предъявления обвинений в открытии заведения медицинского профиля без требуемых разрешений. О наличии среди сотрудников и сотрудниц несовершеннолетних полиция не сообщила.

Господин Анан стал первым мужчиной-менеджером, арестованным в ходе проверок, проходящих с 7 августа. В двух предыдущих случаях, о которых отчиталась полиции Патонга, менеджерами были женщины. Также до этого полицейские в своих отчетах не указывали о том, что рейды связаны с проституцией. В сообщениях просто говорилось о труде несовершеннолетних. Как минимум в первом случае были предъявлены обвинения хозяйке по соответствующей статье.