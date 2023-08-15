Полиция объяснила рейды в салонах массажа борьбой с проституцией

Рейд в массажном салоне Universe Massage Shop на улице Rat Uthit 200 Pee Rd. начался в районе 21:30 вечера 14 августа. Сотрудников полиции Патонга возглавлял капитан Удон Пхахунрат.
В ходе операции полицейские арестовали некого господина Анана. Мужчина был доставлен в полицейский участок Патонга для предъявления обвинений в открытии заведения медицинского профиля без требуемых разрешений. О наличии среди сотрудников и сотрудниц несовершеннолетних полиция не сообщила.
Господин Анан стал первым мужчиной-менеджером, арестованным в ходе проверок, проходящих с 7 августа. В двух предыдущих случаях, о которых отчиталась полиции Патонга, менеджерами были женщины. Также до этого полицейские в своих отчетах не указывали о том, что рейды связаны с проституцией. В сообщениях просто говорилось о труде несовершеннолетних. Как минимум в первом случае были предъявлены обвинения хозяйке по соответствующей статье.