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Полиция объяснила проверку на трассе Патонг-Камала рейдом против наркоторговцев

Полиция Патонга выпустила официальное заявление, в котором объяснила, зачем был организован контроль-пропускной пункт и устроена проверка водителей на дороге Патонг-Камала во вторник, 16 мая. Соответствующий вопрос был задан в группе в Facebook, посвященной недостаткам и проблемам на пхукетских дорогах, и собрал около 100 комментариев и порядка 300 реакций за два дня. Полицейские заявили, что пытались задержать наркоторговцев, но не преуспели.

Новости Пхукета

18 Мая 2023, 05:24 PM
КПП полиции Патонга на прибрежной дороге 16 мая. Фото: Luke Tanwa

КПП полиции Патонга на прибрежной дороге 16 мая. Фото: Luke Tanwa

Официальное объяснение было опубликовано на странице полиции Патонга в четверг, 18 мая. Полицейские не объяснили, почему решили публично ответить именно на этот вопрос из соцсетей, хотя участок известен тем, что хранит молчание по резонансным делам даже в тех случаях, когда происшествие достаточно крупное, чтобы привлечь внимание руководителя всей полиции Пхукета генерал-майора Сермпхана Сириконга.

Полиция Патонга пояснила, что один из ее информаторов сообщил, что 16 мая по дороге из Патонга в Камалу будет перевозиться партия наркотиков. Сведения поступили от лица, по наводке которого был проведен успешный рейд 4 мая, в ходе которого один человек был арестован за хранение метамфетамина в таблетках, а еще два отправлены на реабилитацию после положительных анализов на наркотики.

Получив сообщение о планируемой поставке метамфетамина с Soi Prabaramee 8 в Камалу, полицейские организовали чекпоинт, чтобы перехватить курьеров. Однако операция провалилась: подозреваемые или вовсе отказались от планов везти наркотики в назначенное время, или выбрали альтернативный маршрут.

Полицейские подчеркнули, что чекооинт 16 мая был организован по всем правилам. На дороге были установлены конусы, сам он был виден за 150 м. На пункте контроля работали восемь сотрудников, имя их командира было четко указано на информационном щите.

Полиция также опубликовала фотографии троих мужчин, задержанных 4 мая по первой наводке информатора, и назвала их имена – Ноппонг Таннамай, Чайвичит Праппрай и некто Пхонсап без указания фамилии. Первые двое были направлены на принудительную терапию, последнему предъявлены обвинения в хранении метамфетамина, что является уголовным преступлением.

 

 

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