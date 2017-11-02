Полиция объяснила гибель туристки скоростью и недостатком опыта

Полиция рассказала об обстоятельствах ДТП в Пхукет-Тауне, в результате которого погибла 31-летняя китаянка Чжан Цимэй.

2 Ноября 2017 16:54:28

Фото: Служба спасения

Полиция получила сообщение об аварии на Chao Fa East Rd. около 1:50 ночи 1 ноября. ДТП, согласно сообщению, произошло в районе школы Dowroong Wittaya и дилерского центра Toyota.

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий поврежденный скутер Honda Click и лежащую рядом с ним женщину азиатской внешности, которая позже была опознана как гражданка КНР Чжан Цимэй. Когда ее доставили в больницу Vachira Hospital, врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Майор Аккарадет Понгпром из полиции Пхукет-Тауна рассказал, что женщина и трое ее друзей на нескольких скутерах возвращалась из ресторана у Naka Market домой в Чалонг.

По словам майора, госпожа Чжан Цимэй не смогла вписаться в поворот на той скорости, с которой двигалась. В результате скутер пересек разделительную линию и врезался в столб на другой стороне шоссе.

«Ее друзья подтвердили, что никакие другие транспортные средства в ДТП замешаны не были», – заявил майор Понгпром.

На вопрос о том, была ли госпожа Чжан Цимэй трезва, офицер ответил, что китаянка и ее друзья «просто поужинали и попели в караоке». Китайское консульство было поставлено в известность о произошедшем.