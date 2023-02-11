Полиция обсудила поведение французских туристов с почетным консульством Франции

Заместитель начальника полиции Патонга подполковник Пхум Севаранон и подполковник туристической полиции Эккачай Сири нанесли визит в почетное консульство Франции на Пхукете по следам недавнего рейда против мотоциклистов-нарушителей в Патонге.

Новости Пхукета

Как сообщила полиция Патонга, офицеры приехали обсудить поведение туристов из Франции на дорогах. Во время последней облавы на мотоциклистов-нарушителей французских граждан было больше всего (причем далеко не всегда речь шла именно об этнических французах).

В сообщении полиции Патонга указывается, что двух подполковников принял 10 февраля господин Ален Фодо. В тексте он именуется почетным консулом Франции на Пхукете.

Господин Фодо попросили помочь донести до французских туристов требования ПДД, а также норм поведения и приличия на дорогах общего пользования, включая необходимость иметь водительские права и надевать какую-либо одежду, поверх купального костюма.

Господин Фодо должен передать информацию непосредственно в дипломатическое представительство Франции и профильные ведомства своей страны.