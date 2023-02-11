Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Полиция обсудила поведение французских туристов с почетным консульством Франции

Заместитель начальника полиции Патонга подполковник Пхум Севаранон и подполковник туристической полиции Эккачай Сири нанесли визит в почетное консульство Франции на Пхукете по следам недавнего рейда против мотоциклистов-нарушителей в Патонге.

Новости Пхукета

12 Февраля 2023, 12:00 PM
Представители тайской полиции в почетном консульстве Франции на Пхукете. Фото: Patong Police

Представители тайской полиции в почетном консульстве Франции на Пхукете. Фото: Patong Police

Представители тайской полиции в почетном консульстве Франции на Пхукете. Фото: Patong Police

Представители тайской полиции в почетном консульстве Франции на Пхукете. Фото: Patong Police

Как сообщила полиция Патонга, офицеры приехали обсудить поведение туристов из Франции на дорогах. Во время последней облавы на мотоциклистов-нарушителей французских граждан было больше всего (причем далеко не всегда речь шла именно об этнических французах).

В сообщении полиции Патонга указывается, что двух подполковников принял 10 февраля господин Ален Фодо. В тексте он именуется почетным консулом Франции на Пхукете.

Господин Фодо попросили помочь донести до французских туристов требования ПДД, а также норм поведения и приличия на дорогах общего пользования, включая необходимость иметь водительские права и надевать какую-либо одежду, поверх купального костюма.

Господин Фодо должен передать информацию непосредственно в дипломатическое представительство Франции и профильные ведомства своей страны.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга
Пожар на вилле нанес ущерба на 25 млн бат
В Раваи туристу вернули кошелек, найденный у пирса детьми морских цыган
Пожар произошел в здании школы на Пхукете
Россиянин арестован за работу гидом на Пхукете
В Патонге устроили облаву на туристов на мотобайках
Неизвестный открыл стрельбу в междугороднем автобусе на Пхукете
На Найтоне оставили антивоенное граффити
Таксисты из-за пределов Пхукета просят дать им работать на острове
Глава PLTO: Кампания против нелегальных-таксистов включает и иностранцев
Таиланд вводит новое наказание для водителей, не оплачивающих штрафы
Часть Раваи останется без света 10 февраля
Ребенок госпитализирован после случайного употребления конфет с марихуаной
Полиция Патонга присоединилась к охоте на нелегальные такси
Каннабисную в Пхукет-Тауне закрыли на 30 дней в связи с игрой в покер в заведении

 

Fashion TV
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 