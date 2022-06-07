Полиция обратится за ордерами на арест иностранцев, фигурирующих в деле о гибели россиянки в Патонге

Королевская полиция Таиланда выпустила новое заявление в связи с расследованием дела о гибели россиянки, упавшей с балкона восьмого этажа кондоминиума The Emerald Terrace в Патонге и разбившейся насмерть ночью 31 мая. Заместитель официального представителя полиции полковник Криссана Паттаначарон проинформировал о том, что 7 июня правоохранители обратятся в суд за ордерами на арест трех других иностранцев, находившихся в в ту ночь в одной квартире с погибшей Евгенией Смирновой.

Новости Пхукета

7 Июня 2022, 11:00 AM

Руководство полиции Таиланда взяла на контроль дело о гибели россиянки в Патонге. Изображение: Royal Thai Police