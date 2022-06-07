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Полиция обратится за ордерами на арест иностранцев, фигурирующих в деле о гибели россиянки в Патонге

Королевская полиция Таиланда выпустила новое заявление в связи с расследованием дела о гибели россиянки, упавшей с балкона восьмого этажа кондоминиума The Emerald Terrace в Патонге и разбившейся насмерть ночью 31 мая. Заместитель официального представителя полиции полковник Криссана Паттаначарон проинформировал о том, что 7 июня правоохранители обратятся в суд за ордерами на арест трех других иностранцев, находившихся в в ту ночь в одной квартире с погибшей Евгенией Смирновой.

Новости Пхукета

7 Июня 2022, 11:00 AM
Руководство полиции Таиланда взяла на контроль дело о гибели россиянки в Патонге. Изображение: Royal Thai Police

Руководство полиции Таиланда взяла на контроль дело о гибели россиянки в Патонге. Изображение: Royal Thai Police

В опубликованном полицией уведомлении говорится, что полиция хочет официально арестовать 35-летнюю Наталью Косенкову из России, 38-летнего Джамаала Антвауна Смита из США и 28-летнего Ахмада Ради Мустафу Алатума из Иордании. Всех их задержали после гибели Смирновой в связи с тем, что в квартире обнаружили пакетик с 1,1 г марихуаны.

При этом непосредственно в связи с гибелью россиянки полковник Паттаначарон ничего предметного не сказал. Он лишь повторил, что полиция пока не исключила никаких версий, и добавил, что «важными факторами расследования» являются результаты работы криминалистов и заключение медицинской экспертизы.

О том, что дело находится на контроле у Бангкока стало известно 3 июня, когда официальный представитель Королевской полиции Таиланда полковник Кришна Паттаначарон выступил с официальным заявлением от лица главы полиции всего Таиланда генерала Чэнгйодсука.

Полковник заявил, что господин Чэнгйодсук распорядился провести обстоятельное расследование и подчеркнул важности объективного изучения дела для имиджа Пхукета как туристического направления. Также шеф полиции призвал общественность доверять лишь новостям из официальных источников, чтобы не сеять «недопонимание» и не распространять «неверную информацию».

 

 

 

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