Полиция обратится за ордерами на арест иностранцев, фигурирующих в деле о гибели россиянки в Патонге

В опубликованном полицией уведомлении говорится, что полиция хочет официально арестовать 35-летнюю Наталью Косенкову из России, 38-летнего Джамаала Антвауна Смита из США и 28-летнего Ахмада Ради Мустафу Алатума из Иордании. Всех их задержали после гибели Смирновой в связи с тем, что в квартире обнаружили пакетик с 1,1 г марихуаны.
При этом непосредственно в связи с гибелью россиянки полковник Паттаначарон ничего предметного не сказал. Он лишь повторил, что полиция пока не исключила никаких версий, и добавил, что «важными факторами расследования» являются результаты работы криминалистов и заключение медицинской экспертизы.
О том, что дело находится на контроле у Бангкока стало известно 3 июня, когда официальный представитель Королевской полиции Таиланда полковник Кришна Паттаначарон выступил с официальным заявлением от лица главы полиции всего Таиланда генерала Чэнгйодсука.
Полковник заявил, что господин Чэнгйодсук распорядился провести обстоятельное расследование и подчеркнул важности объективного изучения дела для имиджа Пхукета как туристического направления. Также шеф полиции призвал общественность доверять лишь новостям из официальных источников, чтобы не сеять «недопонимание» и не распространять «неверную информацию».