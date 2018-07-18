Полиция: Никому из официальных лиц пока не предъявлено обвинений по делу о гибели судна «Феникс»

Среди фигурантов дела о крушении туристического судна «Феникс» пока нет представителей органов власти, обвинения предъявлены только капитану судна, руководившему постройкой «Феникса» старшему инженеру и хозяйке компании, которой принадлежит находящееся сейчас на морском дне судно.

18 Июля 2018 12:30:36

Фото: Архив The Phuket News

Информацию том, что обвинения предъявлены только лицам, связанным с компанией TC Blue Dream, корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» сегодня подтвердил капитан Сомкиат Санситхи из полиции Чалонга, руководящий расследованием обстоятельств гибели судна «Феникса» и смерти 47 пассажиров. Следователи полагают, что судно могло быть допущено к эксплуатации, хотя не отвечало стандартам безопасности.

«Никому из официальных лиц обвинения пока не предъявлены», – заявил капитан Санситхи.

При этом подтверждено, что дело о повлекшей человеческие жертвы халатности возбуждено в отношении 26-летней Воралак Реркчайкарн (владелицы компании-оператора судна TC Blue Dream) и 56-летнего Ончана Канхайота (старшего инженера, руководившего постройкой «Феникса»).

Согласно сообщениям тайских СМИ, госпожа Реркчайкарн и господин Канхайот находятся в настоящий момент под стражей, поскольку суд не удовлетворил их прошения о выходе под залог. Впрочем, капитан Санситхи соответствующую информацию не подтвердил и не опроверг.

«Я не знаю. Спрашивайте в суде», – заявил офицер.

На вопрос о том, может ли он поделиться какой-либо еще новой информацией, капитан ответил: «Ничего нового сегодня».

Напомним, туристическое судно «Феникс» с группой отдыхающих из Китая затонуло у побережья Пхукета в четверг, 5 июля. Спасти удалось 42 пассажиров, погибли 47 человек. Капитан судна Сомджинг Бунтхам сразу после происшествия был задержан по обвинению в халатности, повлекшей за собой гибель людей. Информация о том, подавал ли он прошение о выходе под залог, отсутствует. После трагедии, вызвавшей реакцию главы КНР Си Цзиньпина, глава тайского правительства Прают Чан-Оча потребовал принять серьезные меры по повышению безопасности морского транспорта.