Полиция не предъявила обвинений в связи с нападением на хозяйку бара в Раваи

Как рассказала 36-летняя Иттичайя Камчирам, кофликт произошел в ночь с 28 на 29 августа. Посетитель отказался платить по счету (включая ремонт поврежденного стула), а спор закончился тем, что ее ударили по шее бутылкой. Также на видео видно, как неназванный мужчина душит госпоже Камчирам, лежащую спиной на барной стойке.
Потерпевшая указала, что клиент заходил в Inspire Bar неоднократно. В ходе конфликта он заявил, что приходится братом старшему сотруднику (камнану) администрации Раваи. Госпожа Камчирам отметила, что опасается за свою безопасность в связи с конфликтом с «влиятельным лицом».
Заявление у женщины принял заместитель начальника полиции Чалонга подполковник Вирияпхонг Сринуанпан. Именно участок Чалонга отвечает за тамбон Раваи, где нет собственного отделения полиции.
«Я боюсь, поскольку замешан человек, имеющий влияние. Но я хочу пояснить, что не сделала ничего неправильного. Я просто выставила им [мужчине и его спутникам] счет за то, что они заказали. Я честно работаю и не пытаюсь никого обманывать», – заявила госпожа Камчирам.
Женщина не упомянула, что счет был выставлен около 1:00 ночи, когда бар уже должен был быть закрыт по закону. Такое же время указано и на записи с камеры видеонаблюдения, засвидетельствовавшей нападение на женщину.
«У меня нет ничего против них, потому что они просто заказывали разные напитки и другие вещи в частном порядке. Я не мухлевала со счетом. Я хочу, чтобы власти знали, что я честно работаю. Я все еще занимаюсь баром, но опасаюсь последствий в будущем», – добавила госпожа Камчирам.
Корреспондентка The Phuket News связалась с полицией Чалонга утром 4 сентября. В участке отказались дать официальный комментарий, но один из сотрудников заявил в беседе следующее: «Объявлений не предъявлялось. На то нет оснований».