Полиция не предъявила обвинений в связи с нападением на хозяйку бара в Раваи

Полицейский участок Чалонга принял заявление у менеджера заведения Inspire Bar по факту нападения на нее «влиятельным» посетителем, но не стала предъявлять обвинений человеку, применившему физическую силу к женщине. Инцидент, записанный камерами видеонаблюдения, активно обсуждался в тайских социальных сетях на прошлой неделе. Сегодня полиция Чалонга сообщила The Phuket News, что заявление принято, но не более того. Оснований для предъявления обвинений людям из видео участок не увидел.

Иккапоп Тхонгтуб

Хозяйка бара в Раваи сообщила в полицию, что подверглась нападению со стороны посетителя. Фото: Прислано в The Phuket News

Хозяйка бара в Раваи сообщила в полицию, что подверглась нападению со стороны посетителя. Фото: Прислано в The Phuket News

Хозяйка бара в Раваи сообщила в полицию, что подверглась нападению со стороны посетителя. Фото: Прислано в The Phuket News

Хозяйка бара в Раваи сообщила в полицию, что подверглась нападению со стороны посетителя. Фото: Прислано в The Phuket News

Хозяйка бара в Раваи сообщила в полицию, что подверглась нападению со стороны посетителя. Фото: Прислано в The Phuket News

Хозяйка бара в Раваи сообщила в полицию, что подверглась нападению со стороны посетителя. Фото: Прислано в The Phuket News

Как рассказала 36-летняя Иттичайя Камчирам, кофликт произошел в ночь с 28 на 29 августа. Посетитель отказался платить по счету (включая ремонт поврежденного стула), а спор закончился тем, что ее ударили по шее бутылкой. Также на видео видно, как неназванный мужчина душит госпоже Камчирам, лежащую спиной на барной стойке.

Потерпевшая указала, что клиент заходил в Inspire Bar неоднократно. В ходе конфликта он заявил, что приходится братом старшему сотруднику (камнану) администрации Раваи. Госпожа Камчирам отметила, что опасается за свою безопасность в связи с конфликтом с «влиятельным лицом».

Заявление у женщины принял заместитель начальника полиции Чалонга подполковник Вирияпхонг Сринуанпан. Именно участок Чалонга отвечает за тамбон Раваи, где нет собственного отделения полиции.

«Я боюсь, поскольку замешан человек, имеющий влияние. Но я хочу пояснить, что не сделала ничего неправильного. Я просто выставила им [мужчине и его спутникам] счет за то, что они заказали. Я честно работаю и не пытаюсь никого обманывать», – заявила госпожа Камчирам.

Женщина не упомянула, что счет был выставлен около 1:00 ночи, когда бар уже должен был быть закрыт по закону. Такое же время указано и на записи с камеры видеонаблюдения, засвидетельствовавшей нападение на женщину.

«У меня нет ничего против них, потому что они просто заказывали разные напитки и другие вещи в частном порядке. Я не мухлевала со счетом. Я хочу, чтобы власти знали, что я честно работаю. Я все еще занимаюсь баром, но опасаюсь последствий в будущем», – добавила госпожа Камчирам.

Корреспондентка The Phuket News связалась с полицией Чалонга утром 4 сентября. В участке отказались дать официальный комментарий, но один из сотрудников заявил в беседе следующее: «Объявлений не предъявлялось. На то нет оснований».