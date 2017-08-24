Полиция не нашла выпавшего из тук-тука туриста

Полицейские не смогли найти ни пострадавшего, ни водителя, который управлял тук-туком.

24 Августа 2017 14:55:01

Турист на ходу выпал из тук-тука ночью 20 августа. Фото: Khao Yai rescue workers

Полиция Пхукета не предъявила обвинений водителю тук-тука, потерявшему пассажира ночью 20 августа в Кату, поскольку не смогла установить его личность. Правоохранители не нашли ни шофера, ни самого иностранца, который на ходу выпал из машины и получил травму головы.

Как пояснил майор Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета, записи с камер уличного видеонаблюдения оказались недостаточно качественными, чтобы идентифицировать машину и водителя. Что касается туриста, то в больнице, по всей видимости, его имя записали неверно.

Ранее полиция сообщала, что пострадавшим был 37-летний Дабин Илиавилиа (Dabin Yliawylia). После оказания медпомощи он покинул больницу, встретиться с ним полицейские не успели.

«Мы полагаем, что он мог быть нетрезв и неправильно указал имя», – заявил майор Сири.

«Не смогли мы найти и водителя тук-тука, поскольку на записях с камер не видно номерных знаков», – добавил он. К настоящему моменту поиски обоих прекращены.

Впрочем, майор подчеркнул, что если кто-либо располагает информацией о происшествии, то полиция будет благодарна за нее и проведет проверку. Ранее господин Сири подчеркивал, что действия водителя могут быть квалифицированы как опасное вождение и оставление пострадавшего на месте ДТП.