Полиция не нашла следов коррупции в выписанном туристу завышенном штрафе без квитанции

Полиция Чалонга провела формальную проверку по резонансной истории туриста из Германии, который в опубликованном в сети видео рассказал, как ему был выписан штраф «без формальностей» за проезд на мотоцикле по тоннелю. Неназванный мужчина заплатил 2000 бат при установленной законом норме в 500 бат. Полицейский, имя которого тоже не было озвучено, изначально хотел 5000 бат, но потом согласился сделать скидку, при условии что иностранец заплатит ему лично и без квитанции. Туриста из Германии это устроило. Руководство полиции Чалонга тоже не разглядело здесь намеков на коррупцию. Да и сам факт передачи денег на обочине тоже оказался не зарегистрирован в полицейском журнале за соответствующий день.

Новости Пхукета

9 Марта 2023, 02:05 PM

Информационный щит у кольца в Чалонге ничего не говорит о штрафе за езду по тоннелю на мототехнике, но зато прямо сообщает, что штрафы должны оплачиваться в участке полиции, а не на обочине.

Начальник транспортной полиции Чалонга подполковник Джирасит Нупаян в беседе с The Phuket News подтвердил, что участок побеседовал с туристом по телефону, изучил вопрос и пришел к выводу, что оснований для каких-либо дальнейших действий нет.

«Мы уже попросили указанного немецкого туриста по его делу. Он признал, что проехал на мотоцикле по тоннелю [20 февраля] и был остановлен полицией. Он не ездил в участок лично, наша беседа шла по телефону. Он не упомянул арест и штраф», – заявил подполковник Нупаян.

В резонансном видео, которое выложил в сеть некий третий человек, турист упомянул и задержание на дороге, и штраф, и свое якобы искренне недоумение в связи с отсутствием квитанции, и тот факт, что перед тоннелем в Чалонге со стороны Раваи нет знаков, которые бы своевременно и заметно предупреждали о запрете на движение мотоциклов под землёй.

Однако, как неоднократно повторил подполковник Нупаян, теперь из всего списка у туриста осталась только жалоба на отсутствие знаков. Подполковник подчеркнул, что сейчас немца волнует только это, а не, к примеру, заплаченные им 2000 бат «без формальностей».

«Он не упомянул задержание. Его волновало только то, что нигде у тоннеля нет запрещающего знака», – повторил заместитель начальника полиции Чалонга.

Подполковник Нупаян привёл и другие аргументы в пользу того, чтобы не искать в истории коррупционную составляющую. Во-первых, турист из Германии опубликовал изначальное видео не сам, роликом поделился другой человек. Во-вторых, немец говорил в видео по-немецки и не предоставил перевода своих слов, а Google Translate может допускать ошибки. В третьих, полиция Чалонга не уверена, что нарушение произошло именно в тоннеле в Чалонге, поскольку немец не назвал тоннель прямо, а лишь сказал, что ехал к Большому Будде. Также в полицейских записях за день ДТП не оказалось формального отчёта о задержании немца и выписывании ему штрафа.

«Это не он записал то видео. И у него не было намерения говорить, что полиция в чем-то нарушила закон. Он лишь хотел указать на отсутвие знака, запрещающего мотоциклистам въезжать в тоннель. Он даже не сам опубликовал то видео», – пояснил логику полиции подполковник Нупаян.

Офицер не уточнил, пытался ли он получить объяснения у своего подчинённого, которого обвинили в получении денег от туриста без оформления этого как штраф.

При этом подполковник Нупаян подтвердил The Phuket News, что штраф за езду по тоннелю за последние годы не менялся и составляет 500 бат, а не 5000 или 2000. Сами «Новости Пхукета» после истории с немцем обратились в участок лично, просто приехав туда и спросив, где можно посмотреть актуальные сейчас (после всех последних повышений) размеры штрафов. Сотрудники транспортной полиции отправили представителя редакции к информационному щиту у полицейской будто на кольцевой развязке. Однако на щите не нашлось ни слова о запрете на езду по тоннелю и штрафе за это.