Полиция не будет возбуждать дело по факту драки подростков в Пхукет-Тауне

Полиция не будет возбуждать дело по факту резонансной драки на Soi Nimit 2, поскольку потерпевший не хочет подавать заявление на избивших его друзей. Соответствующее заявление сделал полковник Бандит Кхаосутхам из центрального полицейского участка провинции. Также полиция опровергла сообщение о том, что в ходе потасовки один из участников якобы воспользовался огнестрельным оружием.

Иккапоп Тхонгтуб

Драка с участием четырех подростков произошла на Soi Nimit 2 около 21:00 вечера 7 сентября. Инцидент получил широкий резонанс в тайских СМИ и соцсетях, поскольку некий очевидец происшествия снял инцидент на видео, а в одном из моментов ролика был слышен звук, напоминающий выстрел. При этом за пределы тайского медийного пространства происшествие не вышло.

На видео видно, как четверо подростков сперва беседуют перед шопхаусом, после чего несколько из них начинают бить другого. Звук, похожий на выстрел, раздается в тот момент, когда один из нападающих наносит удар по жертве неким предметом. Затем избитого грузят в машину, после чего все участники драки покидают место событий.

Согласно заявлению полковника Кхаосутхам, полиция уже нашла избитого тинейджера и опросила его. Тот заявил, что все участники драки знакомы друг с другом, а сам конфликт произошел из-за девушки.

«Он не хочет, чтобы полиция возбуждала дело против его друзей», – заявил полковник Кхаосутхам.

«Что касается звука выстрела, то это звук от удара пластиковой трубой, которой его били», – добавил он.