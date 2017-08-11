Полиция назвала сигаретный окурок вероятной причиной пожара в Кату

Жилой дом в поселке Phanason Park Ville 1 в Кату загорелся утром 11 августа.

11 Августа 2017 14:45:23

Пожарные и полиция получили сообщение о возгорании на Soi Namtok в Кату около 8:30 утра. Когда экстренные службы прибыли на место событий, из окон здания вырывались клубы дыма, но огнем постройка охвачена не была. В течение 30 минут пожар был потушен.

Как пояснили пожарные, возгорание произошло на первом этаже двухэтажного дома. При этом на втором этаже в момент происшествия находилась хозяйка, 60-летняя Напапрон Хазоброук. Где был ее муж-иностранец, полиция и пожарные не уточнили, но заверили, что никто не пострадал.

По словам капитана полиции Нипона Темсунга, к пожару могла привести непотушенная сигарета.

«На данном этапе мы полагаем, что пожар вызвал сигаретный окурок, оставленный ее мужем в пепельнице. Ветер мог сдуть его на диван, который в результате загорелся. Впрочем, мы пока не завершили расследование, которое должно дать ответ на вопрос о настоящей причине пожара», – рассказал капитан Темсунг.