Полиция нашла мужчину, ограбившего старика в Пхукет-Тауне

Полиция арестовала мужчину, ограбившего 85-летнего старика в Пхукет-Тауне 21 ноября. Заявление в полицию было подано 23 числа, а уже на следующий день грабитель был арестован.

Новости Пхукета

25 Ноября 2020, 11:19 AM

Недавно освободившийся из тюрьмы мужчина ограбил старика в Пхукет-Тауне и был задержан через несколько дней. Фото: Worapong Yuramhan