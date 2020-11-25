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Полиция нашла мужчину, ограбившего старика в Пхукет-Тауне

Полиция арестовала мужчину, ограбившего 85-летнего старика в Пхукет-Тауне 21 ноября. Заявление в полицию было подано 23 числа, а уже на следующий день грабитель был арестован.

Новости Пхукета

25 Ноября 2020, 11:19 AM
Недавно освободившийся из тюрьмы мужчина ограбил старика в Пхукет-Тауне и был задержан через несколько дней. Фото: Worapong Yuramhan

Недавно освободившийся из тюрьмы мужчина ограбил старика в Пхукет-Тауне и был задержан через несколько дней. Фото: Worapong Yuramhan

Записанное камерой CCTV ограбление 85-летнего Чунтхонга Икананварии вызвало широкий резонанс среди жителей Пхукета в силу возраста потерпевшего и того факта, что ворвавшийся в дом грабитель применил к старику физическую силу.

В итоге полиция приложила все усилия к поиску грабителя, который был задержан во второй половине дня 24 ноября неподалеку от старого автовокзала (Phuket Bus Station 1) на Phang Nga Rd. Задержание провели сотрудники полиции в гражданской одежде, рассказал капитан Сари Онгант из полицейского участка Пхукет-Тауна.

Грабителем оказался ранее судимый 37-летний уроженец провинции Сонгкхла Луккай Нупенг. Когда мужчине показали запись с видеокамеры, он сознался в совершении преступления. На вопрос о мотивах грабитель ответил молчанием. Также он не смог сказать, сколько денег в итоге похитил у потерпевшего.

Подтвердились и предположения в соцсетях о том, что преступник недавно освободился из тюрьмы. Однако срок он отбывал в провинции Пханг-Нга, а не Транг, как предполагали комментаторы.

«Около трех месяцев назад он вышел из тюрьмы провинции Пханг-Нга, где отбывал наказание за другую кражу. После освобождения он перебрался жить на Пхукет», – подтвердил капитан Онгант.

В этот раз обвинения Луккаю Нупенгу были предъявлены по трем статьям: нарушение границ частной собственности в темное время суток, грабеж и причинение физического вреда другому лицу.

«Сейчас его допрашивают в полицейском участке Пхукет-Тауна», – добавил капитан Онгант.

 

 

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