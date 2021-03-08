Полиция нашла грабителя, ранившего экспата из Германии

Как рассказал майор Питчают Сринак из полиции Карона, подозреваемый – 28-летний уроженец провинции Пханг-Нга по имени Сомпонг Чайчана – был арестован в Патонге в воскресенье, 7 марта.
Мужчине предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, включая причинение серьезного вреда здоровью, покушение на убийство, ношение оружия в общественном месте, нарушение границ частной собственности.
Поиски грабителя начались по заявлению 42-летней Саритрат Хиранвантханадет, которая 26 февраля сообщила в полицию о том, что неизвестный нанес ножевую рану ее 58-летнему мужу Ральфу Яйсеру. Господин Яйсер находился у своего дома и заметил мужчину, выносившего корзину с его вещами. Грабитель попытался скрыться, иностранец бросился догонять, но в итоге получил удар ножом в руку, после чего отступил.
Как пояснил майор Сринак, найти подозреваемого помогли камеры уличного видеонаблюдения.