Полиция нашла грабителя, ранившего экспата из Германии

Полиция арестовала жителя Патонга, ограбившего в прошлом месяце гражданина Германии, проживающего в Кароне. В процессе ограбления мужчина получил резаную травму руки, что добавило арестованному дополнительных обвинений.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Марта 2021, 12:26 PM

Фото: Полиция Карона

Как рассказал майор Питчают Сринак из полиции Карона, подозреваемый – 28-летний уроженец провинции Пханг-Нга по имени Сомпонг Чайчана – был арестован в Патонге в воскресенье, 7 марта.

Мужчине предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, включая причинение серьезного вреда здоровью, покушение на убийство, ношение оружия в общественном месте, нарушение границ частной собственности.

Поиски грабителя начались по заявлению 42-летней Саритрат Хиранвантханадет, которая 26 февраля сообщила в полицию о том, что неизвестный нанес ножевую рану ее 58-летнему мужу Ральфу Яйсеру. Господин Яйсер находился у своего дома и заметил мужчину, выносившего корзину с его вещами. Грабитель попытался скрыться, иностранец бросился догонять, но в итоге получил удар ножом в руку, после чего отступил.

Как пояснил майор Сринак, найти подозреваемого помогли камеры уличного видеонаблюдения.