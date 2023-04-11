Полиция напомнила правила перевозки пассажиров в пикапах к Сонгкрану

На протяжении многих лет кампания за безопасность на дорогах в Сонгкран включала запрет на перевозку пассажиров в кузовах пикапов и обещание полиции следить за этим, поскольку пикапы всегда были частью уличных водных битв. В 2023 году перевозка людей в кузовах пикапов уже разрешена официально, поэтому полиция к Сонгкрану лишь напомнила установленные ей ж правила и требования безопасности.

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Правила перевозки пассажиров в кузовах не оборудованных для этого пикапов по состоянию на 2023 год. Фото: Royal Thai Police

Правила перевозки пассажиров в кузовах не оборудованных для этого пикапов по состоянию на 2023 год. Фото: Royal Thai Police, Bangkok Post

Таиланд легализовал перевозку пассажиров в кузовах пикапов в рамках корректировки законодательства в части использования ремней безопасности пассажирами автомобильного транспорта. В изначальной версии проекта ремни должны были стать обязательными для всех, но под давлением общества полиция начала вводить исключения, одним из которых и стала перевозка людей в кузовах пикапов – как специально оборудованных для этого (автобусы-сонгтэу), так и самых обычных.

К Сонграну 2023 Королевская полиция Таиланда опубликовала на своей странице в Facebook напоминанием о правилах перевозки пассажиров в пикапах, ссылаясь именно на упомянутые выше поправки, действующие «с 19 марта 2023 года и далее». Изначально идея была в том, чтобы ужесточить требования безопасности, но в части пикапов фактически была легализована общепринятая практика, которую до этого сама полиция называла незаконной.

Правила таковы:

Водитель пикапа и пассажир на переднем сиденье рядом с ним должны быть всегда пристегнуты.

В «однорядной» кабине разрешается перевозить не более трех человек.

В кузове могут находиться не более шести человек. Запрещается сидеть у заднего откидного борта.

При поездке пассажиры должны сидеть. Стоять в кузове запрещается.

Запрещается перевозка в кузове детей до 6 лет и ростом до 135 см.

Запрещается сидеть на перевозимых в кузове крупногабаритных грузах и на бортах кузова.

Водитель с пассажирами в кузове должен двигаться в крайнем левом ряду и не превышать скорость в 60 км/ч.

«Это для вашей же безопасности и безопасности тех, кто рядом», – напомнила полиция в публикации на Facebook. Один из хэштегов в публикации – #Сонгкран2023.

«#Сонгкран2023, водите безопасно, пристегивайте ремни, не пейте за рулем. Безопасных вам поездок. С наилучшими пожеланиями, национальное полицейское ведомство Таиланда», – говорится в посте.