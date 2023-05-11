Полиция напомнила о штрафах за партийную символику на одежде в день выборов

Королевская полиция Таиланда выпустила напоминанием о запрете на агитацию в день выборов. Соответствующее правило существует во многих странах, тайское законодательство также предусматривает день тишины, который в этот раз будет продолжаться с 18:00 вечера 13 мая до 18:00 вечера 14 мая. К незаконной агитации может быть приравнено ношение одежды с символикой политических партий, именами кандидатов и их номерами в бюллетенях. Предусмотренное законом наказание – до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Новости Пхукета

Полиция опубликовала напоминание о запрете на агитацию после 18:00 предшествующего выборам дня (13 мая) на своей странице в Facebook. В публикации подчеркивается, что по закону запрещена агитация любыми средства и независимо от того, «наносит ли она вред какому-либо кандидату или партии» или нет. Закон распространяется на всех лиц, находящихся на территории Таиланда.

Отдельно полиция коснулась вопроса о политической рекламе на одежде. Из текста следует, что особо серьезным нарушением будет считаться появление человека партийной футболке или кепке на избирательном участке. Также в публикации упомянуты цифры на одежде. Судя по всему, имеются в виду номера кандидатов в бюллетенях.

Также всех находящихся в стране лиц, включая туристов, касается сухой закон, который будет действовать одновременно с днем тишины 13-14 мая (с 18:00 до 18:00). Еще перед днем досрочного голосования 7 мая полиция сообщила, что в этот раз запрещена не только продажа спиртного и иное его распространение, но и коллективное распитие. Наказание за торговлю спиртным в день выборов – также до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Другие нарушения, о которых предупреждала полиция, включают вынос бюллетеня с участка, покупку голосов, самовольное удалене агитационных баннеров, причинение материального вреда на участке для голосования. Все они также караются штрафами и тюрьмой.