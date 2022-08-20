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Полиция напомнила автопрокатам о штрафах за передачу техники лицам без прав

Туристическая полиция Пхукета напомнила владельцам и сотрудникам автопрокатов об ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав.

Новости Пхукета

21 Августа 2022, 09:00 AM
Сдача в аренду машины человеку без прав может привести к штрафу. Изображение: Tourist Police

Сдача в аренду машины человеку без прав может привести к штрафу. Изображение: Tourist Police

Опубликованное на Facebook турполиции предупреждение, которое потом перепостили и некоторые полицейские участки, включая участок Патонга, озаглавлено следующим образом: «Предложение автопрокатам».

Текст «предложения» состоит из двух частей. Первая из них адресована владельцам и сотрудникам проката, а вторая – их клиентам.

Первая часть, «владельцам», напоминает о следующем: «Владелец или водитель моторизованного транспортного средства, позволивший управлять этим транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав соответствующей категории, будет оштрафован на сумму до 2000 бат».

Вторая часть,  «арендатору», предупреждает: «Человек, управляющий транспортным средством без водительских прав соответствующей категории, должен быть заключен в тюрьму на срок до 1 месяца или оштрафован на 1000 бат, или оба наказания одновременно».

Хотя в тексте «Предложения автопрокатам» о мотоциклах ничего не говорится, обе приведенные выше статьи распространяются на все моторизованные транспортные средства, для управления которыми необходимы водительские права.

 

 

 

 

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