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Полиция напоминает об ограниченияx на движение автобусов и грузовиков по Патонг-Хилл

Полицейский участок Пхукета выпустил напоминание о том, что дорога через холм между Кату и Патонгом уже много лет закрыта для большегрузного транспорта и крупных автобусов в утренние и вечерние часы пик. Днем и ночью грузовики на трассу допускаются, но водители должны соблюдать осторожность.

Новости Пхукета

21 Июня 2023, 10:00 AM
Напоминание полиции Патонга об ограничения на движение автобусов и грузовиков по Патонг-Хилл. Фото: Patong Police

Напоминание полиции Патонга об ограничения на движение автобусов и грузовиков по Патонг-Хилл. Фото: Patong Police

Как говорится в уведомлении полиции Патонга от 20 июня, «крупные транспортные средства с 10 колесами и более» не допускаются на холм Патонг-Хилл ни в каком направлении с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 22:00. Запрет распространяется и на автобусы с числом кресел в салоне «от 30 и более», говорится в сообщении полицейского участка.

В уведомлении добавляется, что запрет был подтвержден начальником полиции Пхукета генерал-майором Сермпханом Сириконгом в декабре 2022 года.

В 2017 году полиция Кату в беседе с The Phuket News приводила несколько иные правила. Запрет распространялся на грузовикм с тремя осями и более, а также на автобусы с 21 посадочным местом и более. Вечерние часы запрета были более долгими – с 16:00 до 23:00.

Напоминание полиции Патонга пока что является единственной реакцией официальных лиц на аварию 19 июня, в которой погибли 64-летний Прасат Пратип На-Таланг и 62-летний Камет Чуаюань. Мужчины выезжали из Патонга в сторону Кату, когда в них врезался грузовик, у которого отказали тормоза на спуске.

Полиция ничего не сказала о том, что стало причиной отказа – техническая неисправность или закончившийся из-за слишком частого торможения воздух в баллонах пневматической тормозной системы. Авария 19 июня произошла в 13:25 дня.

 

 

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