Полиция напоминает об ограниченияx на движение автобусов и грузовиков по Патонг-Хилл

Полицейский участок Пхукета выпустил напоминание о том, что дорога через холм между Кату и Патонгом уже много лет закрыта для большегрузного транспорта и крупных автобусов в утренние и вечерние часы пик. Днем и ночью грузовики на трассу допускаются, но водители должны соблюдать осторожность.

Новости Пхукета

21 Июня 2023, 10:00 AM

Напоминание полиции Патонга об ограничения на движение автобусов и грузовиков по Патонг-Хилл. Фото: Patong Police