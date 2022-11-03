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Полиция напоминает об объездах кольцевой развязки в Чалонге

Полиция Чалонга предупреждает водителей о затруднении движения на кольцевой развязке в районе пирса и напоминает о существовании маршрутов объезда.

Новости Пхукета

3 Ноября 2022, 11:38 AM
Полиция напоминает об объездах кольца в Чалонге. Фото: Phuket Info Center

Полиция напоминает об объездах кольца в Чалонге. Фото: Phuket Info Center

Объезд через Soi Anusorn. Изображение: Phuket Info Center

Объезд через Soi Anusorn. Изображение: Phuket Info Center

Объезд через Soi Suksan. Объезд через Soi Anusorn. Изображение: Phuket Info Center

Объезд через Soi Suksan. Объезд через Soi Anusorn. Изображение: Phuket Info Center

Объезд через Saiyuan Rd. Объезд через Soi Anusorn. Изображение: Phuket Info Center

Объезд через Saiyuan Rd. Объезд через Soi Anusorn. Изображение: Phuket Info Center

Полиция напоминает об объездах кольца в Чалонге. Фото: Phuket Info Center

Полиция напоминает об объездах кольца в Чалонге. Фото: Phuket Info Center

Полиция напоминает об объездах кольца в Чалонге. Фото: Phuket Info Center

Полиция напоминает об объездах кольца в Чалонге. Фото: Phuket Info Center

Предупреждение было опубликовано на странице Phuket Info Center, которую ведет администрация провинции. Водителям напоминают о том, что кольцо Чалонга (перекресток пяти дорог в Чалонге, как его именуют тайцы) можно объехать по четырем альтернативным маршрутам и, возможно, сократить время в пути. Или хотя бы сделать дорогу более приятной. 

1. При движении со стороны Карона в направлении Central Festival или Пхукет-Тауна водители могут свернуть с Patak Rd. на Soi Anusorn, не доезжая до кольцевой развязки, и выехать на Chao Fa West Rd. к северу от Villa Market и Home Pro.

2. При движении в сторону Ката, Карона и Патонга со стороны Chao Fest Rd. можно проехать кольцевую развязку насквозь через тоннель, после чего развернуться на Wiset Rd. и выехать к перевалу Чалонг-Ката по Soi Suksan.

3. Также доступен более длинный маршрут объезда в сравнении с вариантом номер два. Водители могут проехать по Wiset Rd. до Saiyuan Rd. и добраться до Ката и Карона долгим, но хотя бы комфортным путем. Поворот на Siayuan Rd. находится на первом светофоре к югу от кольца, дальше нужно держаться главной дороги, которая выходит к Кату и Карону с юга вдоль побережья.

4. Наконец, можно совершить тур по всему южному Пхукету, проехав по Wiset Rd. до набережной в Раваи, а затем мимо мыса Промтхеп, смотровой площадки с ветряками и Най-Харна дальше к дороге, идущей вдоль западного побережья. Возможно, в особо сложные дни будет актуален даже этот маршрут. В публикации Phuket Info Center он упомянут текстом, но без схематической  иллюстрации (в отличие от предыдущих трех объездов).

Напомним, что нагрузка на кольцо Чалонга и Patak Rd. значительно увеличилась после обвала дороги через перевал Кату-Патонг. Сейчас проезд мимо поврежденной секции шоссе открыт только для мотоциклов (включая трехколесные). Весь транспорт с четырьмя колесами и больше добирается до Патонга либо через Чалонг с Кароном, либо через Чернг-Талей, Банг-Тао, Сурин и Камалу.

Власти Пхукета ведут ремонт поврежденной дороги через перевал. Одновременно осуществляется прокладка альтернативных маршрутов из Чалонг в Патонг и из Кату к вершине холма Кхао-Патонг.

 

 

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