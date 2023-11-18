Полиция напоминает о штрафах и тюрьме за стритрейсинг

Полицейский участок тамбона Чернг-Талей выпустил напоминание о том, что все виды уличных гонок в Таиланде под запретом, а ответственность по закону грозит не только участникам «покатушек», но также организаторам и лицам, тюнингующим мотоциклы. Участок опубликовал на своей странице листовку с предупреждением, но не пояснил, с чем это связано. В отличие от Патонга и Сапан-Хина, район Банг-Тао никогда не был популярен у любителей ночной езды на больших скоростях, но за последний год на Пхукете многое поменялось.

Новости Пхукета

18 Ноября 2023, 04:15 PM

За организацию уличных гонок в Таиланде можно получить 6 месяцев тюрьмы, за участие – до 3 месяцев, за намерение покататься – 1,5 месяца. Фото: Cherng Talay Police

«Новые законы в части дорожного движения предусматривают более строгое наказание за превышение скорости и гонки на дорогах общего пользования. Как попытка организации уличных гонок может классифицироваться собрание людей на дороге с техникой в количестве от пяти единиц и более», – предупредил полицейский участок Чернг-Талей, имея в виду повышение штрафов с 5 сентября 2022 года.

Участок тамбона Чернг-Талей напомнил, что наказание непосредственно за участие в уличных гонках – до трех месяцев тюрьмы и/или 5-10 тыс. бат штрафа. За приготовления к гонкам – 2/3 от базового штрафа.

Организация уличных гонок грозит тюрьмой и штрафом в двукратном размере от базового – до полугода тюрьмы и/или 10-20 тыс. бат штрафа.

Нелегальный тюнинг и подготовка техники к гонкам карается так же, как участие в незаконных заездах по дорогам общего пользования – до трех месяцев тюрьмы и/или 5-10 тыс. бат штрафа.

«Соблюдайте правила безопасного движения и дисциплину на дорогах общего пользования. С любовью и заботой, Королевская полиция Таиланда», – закончил свою публикацию полицейский участок Чернг-Талей.

Полиция промолчала, что иностранным участникам гонок может грозить и ответственность по линии Иммиграционного бюро. Именно вечерние развлечения французских туристов на улицах Патонга стали поводом для ввода желтых и красных карточек за неуважение к законам и общественному порядку. По принятой Иммиграционных бюро Пхукета футбольной системе одно предупреждение дает иностранцу шанс исправиться, повторное – означает депортацию.

Полиция Чернг-Талей не уточнила, с чем именно был связан выпуск предупреждения именно сейчас и именно отделом, отвечающим за Банг-Тао, Лагуну, Пасак и Сурин. Другие полицейские участки Пхукета никаких заявлений касательно стритрейсинга в последнее время не делали.

В четверг, 16 ноября, Центральное бюро расследований (CIB) сообщало о рейдах в мастерских по тюнингу мотоциклов в 11 провинциях «по всей стране», но Пхукета среди них не было.

В июле по всей стране уже проходила волна рейдов против стритрейсеров, и Пхукет не остался тогда в стороне. Одновременно Королевская полиция Таиланда заявила о готовности выплачивать премии гражданам за информацию об уличных гонщиках в рамках нового этапа кампании по борьбе с ночными заездами по дорогам общего пользования. Озвученный размер премии – по 3000 бат за наводку, которая приведет к аресту и привлечению к ответственности нарушителя.

Информацию о стритрейсерах можно передать на единый номер экстренной связи 191, через колл-центр 1599 и через Центр социальных медиа Королевской полиции Таиланда – www.facebook.com/SocialMediaRoyalThaiPolice.