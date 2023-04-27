Полиция напоминает о наказании за кражу бюллетеней и продажу спиртного в день выборов

Королевская полиция Таиланда выпустила предупреждение для граждан в связи с приближающимися парламентскими выборами, по итогам которых будет сформировано новое правительство и выбран премьер-министр. Список из шести самых частых нарушений в день выборов возглавила кража бюллетеня. За это в Таиланде предусмотрено до пяти лет тюрьмы. Отдельным пунктом идет запрет на продажу спиртных напитков в день голосования, за это также предусмотрена тюрьма, но на срок до полугода.

Новости Пхукета

27 Апреля 2023, 04:46 PM

Кража бюллетеней возглавила список самых частых нарушений в день выборов в Таиланде. Фото: Royal Thai Police