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Полиция напоминает о наказании за кражу бюллетеней и продажу спиртного в день выборов

Королевская полиция Таиланда выпустила предупреждение для граждан в связи с приближающимися парламентскими выборами, по итогам которых будет сформировано новое правительство и выбран премьер-министр. Список из шести самых частых нарушений в день выборов возглавила кража бюллетеня. За это в Таиланде предусмотрено до пяти лет тюрьмы. Отдельным пунктом идет запрет на продажу спиртных напитков в день голосования, за это также предусмотрена тюрьма, но на срок до полугода.

Новости Пхукета

27 Апреля 2023, 04:46 PM
Кража бюллетеней возглавила список самых частых нарушений в день выборов в Таиланде. Фото: Royal Thai Police

Кража бюллетеней возглавила список самых частых нарушений в день выборов в Таиланде. Фото: Royal Thai Police

Официальный представитель Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Нитхитхорн Джинтаканон напомнил, что основным днем голосования в Таиланде назначено 14 мая, предварительное голосование состоится 7 мая.

В связи с этим генерал посчитал актуальным напомнить о шести распространенных электоральных нарушениях, карающихся в Таиланде штрафами, тюрьмой и временным запретом на участие в голосовании. 

Самые частые нарушения в день выборов

  1. Вынос бюллетеня с участка. От 1 года до 5 лет тюрьмы, от 20 тыс. до 100 тыс. бат штрафа, лишение права голосовать на срок до 10 лет.
  2. Пронос на участок технического устройства для фотографирования удостоверения личности голосующего. До 1 года тюрьмы, до 20 тыс. бат штрафа.
  3. Получение или передача денег либо другого вознаграждения за участие или не участие в голосовании. От 1 года до 5 лет тюрьмы, от 20 тыс. до 100 тыс. бат штрафа, лишение права голосовать на срок до 10 лет.
  4. Повреждение или намерение повредить бюллетень, восстановление поврежденного бюллетеня. До 5 лет тюрьмы, до 100 тыс. бат штрафа, лишение права голосовать на срок до 10 лет.
  5. Причинение материального ущерба на участке. Карается по общей статье 358 Уголовного кодекса. До 3 лет тюрьмы, до 60 тыс. бат штрафа.
  6. Противоправное или самовольное удаление агитационных материалов и знаков. Карается как кража. До 3 лет тюрьмы, до 60 тыс. бат штрафа.

Общенациональный запрет на продажу спиртного

Также, согласно законодательству Таиланда, в основной день голосования и в день предварительного голосования запрещена продажа алкоголя на территории избирательных округов, в данном случае – на всей территории страны. Запрет распространяется и на лиц, не участвующих в голосовании, таких как иностранцы.

В данном случае спиртное будет запрещено продавать с 18:00 вечера 6 мая до 18:00 вечера 7 мая и с 18:00 вечера 13 мая до 18:00 вечера 14 мая. Наказание за нарушение запрета – до 6 месяцев тюрьмы, до 10 тыс. бат штрафа.

 

 

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