Полиция напоминает о наказании за кражу бюллетеней и продажу спиртного в день выборов

Официальный представитель Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Нитхитхорн Джинтаканон напомнил, что основным днем голосования в Таиланде назначено 14 мая, предварительное голосование состоится 7 мая.
В связи с этим генерал посчитал актуальным напомнить о шести распространенных электоральных нарушениях, карающихся в Таиланде штрафами, тюрьмой и временным запретом на участие в голосовании.
Самые частые нарушения в день выборов
- Вынос бюллетеня с участка. От 1 года до 5 лет тюрьмы, от 20 тыс. до 100 тыс. бат штрафа, лишение права голосовать на срок до 10 лет.
- Пронос на участок технического устройства для фотографирования удостоверения личности голосующего. До 1 года тюрьмы, до 20 тыс. бат штрафа.
- Получение или передача денег либо другого вознаграждения за участие или не участие в голосовании. От 1 года до 5 лет тюрьмы, от 20 тыс. до 100 тыс. бат штрафа, лишение права голосовать на срок до 10 лет.
- Повреждение или намерение повредить бюллетень, восстановление поврежденного бюллетеня. До 5 лет тюрьмы, до 100 тыс. бат штрафа, лишение права голосовать на срок до 10 лет.
- Причинение материального ущерба на участке. Карается по общей статье 358 Уголовного кодекса. До 3 лет тюрьмы, до 60 тыс. бат штрафа.
- Противоправное или самовольное удаление агитационных материалов и знаков. Карается как кража. До 3 лет тюрьмы, до 60 тыс. бат штрафа.
Общенациональный запрет на продажу спиртного
Также, согласно законодательству Таиланда, в основной день голосования и в день предварительного голосования запрещена продажа алкоголя на территории избирательных округов, в данном случае – на всей территории страны. Запрет распространяется и на лиц, не участвующих в голосовании, таких как иностранцы.
В данном случае спиртное будет запрещено продавать с 18:00 вечера 6 мая до 18:00 вечера 7 мая и с 18:00 вечера 13 мая до 18:00 вечера 14 мая. Наказание за нарушение запрета – до 6 месяцев тюрьмы, до 10 тыс. бат штрафа.